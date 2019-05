Wim Vandekeybus dinamita hoy 10 Sentidos REDACCIÓN. Viernes, 10 mayo 2019, 01:21

El coreógrafo y director belga Wim Vandekeybus protagoniza hoy el Festival 10 Sentidos con un espectáculo en el Monasterio de San Miguel de los Reyes de Valencia en el que «dinamita la frontera que impone el escenario y reduce a escombros los límites entre público e intérprete». Junto a su compañía Última Vez, el artista trae por primera vez a la ciudad del Turia 'Go figure out yourself', un encuentro con el público en un espacio desnudo donde cinco personajes transportan a los espectadores «más allá de las paredes protectoras del escenario».