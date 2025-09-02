Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una de las imágenes contenidas en la exposición de Juan Piris sobre patrimonio fotográfico que integran el festival.

ValenciaPhoto, en cinco flashes

El festival ofrece una intensa programación durante todo septiembre al servicio de la intención principal de sus promotores: agitar la conciencia ciudadana y la escena cultural valenciana desde la fotografía

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:27

Llevar la fotografía a las plazas y espacios públicos de Valencia para devolverla a la ciudadanía y favorecer un encuentro directo. Sobre este postulado central ... debe entenderse ValenciaPhoto, la propuesta inaugurada este martes que aspira según sus promotores a ejercer como conciencia crítica: no se trata sólo de un intenso programa de actividades forjado alrededor de esta disciplina, sino que la organización confía en que su propuesta vaya un poco más lejos, hasta esa frontera donde la fotografía «se convierte en una forma de pensamiento crítico y de debate social, lejos de la imagen engañosa y vacía que circula en redes sociales». En resumen, que «ValenciaPhoto no solo difunde fotografía, sino que promueve reflexión, conciencia y transformación cultural, haciendo de la ciudad un espacio de ideas y otorgando a la fotografía un papel central».

