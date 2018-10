Dos valencianos en París Peinados. La moda de los peinados en una de las ilustraciones. / María Herreros El escritor y la ilustradora retratan la capital gala «alejada de los clichés turísticos» en un libro que presentan mañana en la ciudad del Turia Máximo Huerta y María Herreros inmortalizan los años 20 LAURA GARCÉS VALENCIA. Martes, 30 octubre 2018, 01:22

Un viaje al París de los años 20. Es la invitación que lanzan Máximo Huerta -que firma el libro como Màxim aunque en una entrevista con 'XL Semanal' apuntó que recupera la 'o'- y María Herreros, dos valencianos que se han desplazado a la capital francesa para contar en un bello libro titulado 'Paris sera toujours Paris', una visión de la ciudad, y muchas de sus historias, alejada de los «clichés turísticos», como apunta María Herreros.

Huerta pone el texto. María dibuja. Y con las dos aportaciones el lector tiene la oportunidad de encontrarse con relatos tan curiosos como el que desvela el origen del 'croissant' o algún que otro detalle que se esconde detrás de las atractivas estaciones de metro de la ciudad. Maxims, Moulin Rouge, la emblemática torre Eiffel o la librería 'Shakespeare and Company' son sólo algunos de los lugares que inmortalizan los autores de esta obra que mañana se presenta en Valencia, a las 19 horas, en el salón de actos del MuVIM.

El periplo no acaba en uno u otro de los espacios que se pueden recorrer. Las páginas descubren un rico paisaje humano encarnado por Anaïs Nin, Amedeo Modigliani, Marcel Proust, Emile Zolà, Honoré de Balzac, Colette, Picasso... Y muchos más que merece la pena descubrir con una lectura no exenta del aroma de perfumes, la presencia de tocados y de prendas de moda que no pueden entenderse alejadas de París. Los autores no han olvidado los Juegos Olímpicos de 1924, como tampoco subirse a los tejados de la capital del país vecino.

Cuenta la ilustradora que todo empezó cuando ella y su compañero de este trayecto descubrieron que, entre todas las cuestiones a las que su sensibilidad creativa les empuja, París ocupaba un puesto destacado y, en particular, durante los años 20. Se pusieron manos a la obra para hacer del destino francés «un personaje», para acercar un retrato de la ciudad en que se descubre una visión «más nostálgica que romántica» de una época que les parece muy interesante sin olvidar «la cara B, la parte escondida» de aquellos años.

«Quizás no es el París que vende, pero es el que a nosotros nos interesa», apunta la ilustradora. Sobre esa premisa se extienden algo más de 200 páginas en las que pequeños relatos cuentan grandes historias. Los dibujos aportan gran riqueza al trabajo, son ilustraciones que responden al estilo «poco convencional» de Herreros, como ella misma indica. Reproducen situaciones que sin más, «ya tienen atmósfera 'vintage'».

Todo escrito «a la memoria de las 'tías de Francia', las emigrantes de la familia que cada septiembre llegaban a Utiel con bombones y vestidos de colores», como reza la dedicatoria.