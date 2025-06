La valenciana Soledad Sevilla ingresa en la Academia de San Carlos: «Pintar es experimentar la belleza»

Carmen Velasco Valencia Domingo, 8 de junio 2025, 22:47 Comenta Compartir

Soledad Sevilla (Valencia, 1944) sostiene que lleva pintando el mismo cuadro toda mi vida.», afirma la artista. La creadora valenciana, afincada en Madrid, suma seis ... décadas de trayectoria profesional. La España en la que ella empezó es muy diferente a la de hoy. Es el mismo país pero otra sociedad. A a las mujeres artistas de su época se les está reconociendo ahora; antes no se quitaban del todo su rol doméstico. «La pintura es parte de mí como una compañera de viaje», relató en su ingreso como miembro de la Academia de San Carlos en 2022. Se casó y fue madre, pero no reunció a su pasión artística. «Pintaba con un niño en cada pierna, seguí el guion que se esperaba de mí en la España del tardofranquismo», dijo. Pero en esa Escuela de Cálculo donde se reencontró con Yturralde, se rodeó de los creadores más significativos del momento. Aún así, como relató la artista, no fue ajena a su condición de mujer. «Mientras mis compañeros eran famosos y exponían yo era considerada un ama de casa que pintaba. Hice verdaderas filigranas para poder pintar, como dar clases en horario nocturno en el Instituto Calderón de la Barca de Carabanchel (Madrid)», aseguró hace dos años.

La valenciana es una de las grandes representantes de la pintura y del arte español. Por eso este domingo ha ingresado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando Soledad Sevilla con el discurso 'Pintar es experimentar la belleza'. La contestación por parte de la Corporación ha sido pronunciada por el arquitecto Rafael Moneo. Soledad Sevilla fue elegida académica de número por la Sección de Pintura el 24 de junio del año pasado; la candidatura de la artista fue presentada por el compositor y director de la Academia, Tomás Marco; la escultora Blanca Muñoz; y el arquitecto y artista Juan Navarro Baldeweg. En su discurso de ingreso la artista valenciana ofreció una profunda reflexión sobre su trayectoria profesional, su concepción del arte y su compromiso con la belleza como experiencia transformadora. Noticia relacionada El prestigio de Soledad Sevilla le sienta bien al IVAM En el inicio de su intervención, Soledad Sevilla expresó su gratitud a quienes han formado parte de su camino artístico, desde su madre y sus primeros maestros en Valencia, hasta pintores fundamentales como Eusebio Sempere o Elena Asins. El acto, que contó con la contestación académica del arquitecto Rafael Moneo -quien destacó «la madurez y coherencia de la trayectoria de Sevilla, caracterizada por la continuidad y calidad que ha mantenido a lo largo de los años»-, trazó el mapa de una carrera artística en constante evolución, comprometida con la pintura como herramienta de conocimiento, memoria y emoción. Soledad Sevilla recordó su formación académica en las escuelas de Bellas Artes de San Carlos y de San Jordi, así como su participación en el Centro de Cálculo de la Universidad Complutense, donde confirmó que su creación respondía a una «geometría más blanda, más emotiva«, una vía que privilegia lo sensorial, lo envolvente y lo íntimo. Resaltó su experiencia en Estados Unidos y aludió a la dificultad que supuso compatibilizar su desarrollo artístico con las exigencias del ámbito doméstico, superada gracias a su vocación y rigor. La obra de Soledad Sevilla, articulada entre pintura, instalación e intervención, involucra al espectador, que observa, reflexiona, experimenta y recuerda. Tres disciplinas que le han ayudado a entender el espacio, la luz y la emoción. Sevilla destacó el papel fundamental de la experiencia en la creación artística: «El arte no es un objeto, es sobre todo una experiencia», y subrayó la importancia de mirar hacia atrás para abrir nuevas sendas. Igualmente defendió con firmeza la vigencia de la belleza, frente al materialismo y la digitalización del presente, como refugio de contemplación y profundidad emocional. Este discurso supone un manifiesto personal en el que se trenzan memoria, sensibilidad, esfuerzo y belleza. La Academia celebra la incorporación de Soledad Sevilla, cuya obra y pensamiento enriquecen el panorama artístico español contemporáneo. El organista Daniel Oyarzábal interpretó fragmentos de Los ángeles de Olivier Messiaen, el Pange Lingua de Juan de Bermudo y el Contrapunto VIII a 3 de El arte de la fuga de Johann Sebastian Bach.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión