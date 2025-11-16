Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La folclórica Laura Gallego. Green Cow Music

«No soy la única folclórica, sino la última»

La artista reivindica la vigencia de la copla: «Pretendo conservar su esencia, pero extrapolándola a la época en que vivimos

Rosa Palo

Rosa Palo

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:10

El folclore no se me quita ni en pijama ni haciendo la compra», dice Laura Gallego. Tampoco haciendo entrevistas: mientras que el espíritu de Lola ... Flores, su gran referente, sobrevuela la charla, la artista despliega gracia y poderío, canta un poquito y recuerda cuando, con 16 años, ganó 'Se llama copla', el concurso de Canal Sur. Desde entonces no ha dejado de hacer televisión y de subirse a los escenarios, reivindicando la copla al cantar por Marifé de Triana o Rocío Jurado y atreviéndose a fusionar el género con jazz, tecno o tango. Esa mezcla articula su espectáculo 'La última folclórica', que llegará el 21 de noviembre al Palacio de Congresos de La Línea de la Concepción y el 27 de noviembre al Teatro Campos Elíseos de Bilbao, últimas fechas del año de una gira que reanudará en enero. «Quien entra a verlo sale con carné de folclórica, porque todos llevamos una dentro, por muy señor de traje que seas».

