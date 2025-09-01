Qué ver hoy lunes en televisión: de Tom Cruise en un aclamada cinta a un taquillazo de Bruce Willis

La oferta para este 1 de septiembre incluye un thriller de suspense con Antonio Banderas

A. Pedroche Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:23 | Actualizado 00:50h. Comenta Compartir

Desde que llegaron las plataformas de streaming a nuestras vidas, la manera en la que consumimos cine ha cambiado mucho. Pese a que seguimos acudiendo a las salas para ver los últimos estrenos de la taquilla, ahora vemos muchas más películas en casa. Antes alquilábamos en los videoclubs las cintas VHS o los DVDs que queríamos disfrutar con nuestro reproductor. Sin embargo, ahora todo está en la palma de nuestra mano.

Con Netflix, Prime Video, Max, Dinsey+ o Filmin tenemos una gran cantidad de contenidos a la carta. Podemos ver diferentes películas, de todo tipo de géneros y con grandes actores. Sin embargo, hay que pagar una cuota mensual de entre 15 y 20 euros por plataforma dependiendo del servicio contratado. Es un gasto que no todo el mundo puede permitirse o quiere hacer.

Ver cine no tiene por qué ser caro. Puede hacerse gratis mediante la televisión en abierto. Los canales de la TDT ofrecen en su parrilla películas para atraer audiencia. Por ejemplo, de cara a este lunes 1 de septiembre los espectadores podrán disfrutar de un gran western como 'Río rojo', de la cinta clásica 'La vuelta al mundo en 80 días' o el taquillazo de Ridley Scott 'Prometheus'. Estas son algunas de las mejores películas para ver este lunes:

BeMad 13.27 horas Valkiria

Año: 2008

Dirección: Bryan Singer

Reparto: Tom Cruise, Kenneth Branagh, Bill Nighy, Tom Wilkinson, Carice van Houten, Thomas Kretschmann, Terence Stamp, Matthias Schweighöfer, David Schofield, Kevin McNally, Tom Hollander, Eddie Izzard, Christian Berkel, David Bamber, Jamie Parker, Kenneth Cranham, Halina Reijn, Ian McNeice

Sinopsis: Gravemente herido en combate, el Coronel Claus von Stauffenberg, un aristócrata alemán, regresa de África y, tras unirse a la resistencia alemana, se convierte en el cerebro de la Operación Valkiria, cuyo objetivo era derrocar el régimen nazi y acabar con la guerra eliminando previamente a Hitler. El atentado, que fracasó por diversas circunstancias, consistió en la colocación de una bomba en el búnker del Fhürer (1944). El plan preveía además la creación de un gobierno en la sombra que se haría cargo de Alemania tras la muerte del dictador.

La Sexta 22.45 horas Extraction

Año: 2015

Dirección: Steven C. Miller

Reparto: Bruce Willis, Kellan Lutz, Gina Carano, D.B. Sweeney, Joshua Mikel, Steve Coulter, Dan Bilzerian, Heather Johansen, Roman Mitichyan, Christopher Rob Bowen, Rob Steinberg, Lydia Hull, Tyler Jon Olson, Nick Loeb, Sierra Love, Nikki BreAnne Wells, Jenna B. Kelly, Nathan Varnson, Richie Chance, John Dauer

Sinopsis: Cuando un antiguo agente de la CIA retirado, Leonard Turner (Willis), es secuestrado por un grupo terrorista, su hijo Harry (Lutz), un analista del gobierno, intenta encontrar a su padre. Cuando Harry ve que no hay ningún plan para sacar a su padre de manos de los terroristas, organiza su propia operativa de rescate por su cuenta.

Telecinco 23.00 horas Venganza asesina

Año: 2023

Dirección: Jon Keeyes

Reparto: Alice Eve, Antonio Banderas, Shelley Hennig, Olwen Fouere

Sinopsis: Una investigadora privada se ve obligado a formar una peligrosa alianza con un asesino. Intentarán descubrir el origen criminal de un pueblo tranquilo y limpiar el nombre de su mentor, quien está implicado en los crímenes.

Otras películas para ver hoy gratis

- 'Ambulance: plan de huida'. BeMad. 15.36 horas.

- 'La vuelta al mundo en 80 días'. TRECE. 16.50 horas

- 'Adiós a las armas'. El Toro TV. 17.30

- 'Prometheus'. BeMad. 18.31 horas

- 'Perdidos en el sol'. Paramount Network. 22.00 horas

- 'Perdidos en el sol'. La 2. 22.10 horas

Temas

Netflix