Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las localidades de la Comunitat donde ha llovido más este miércoles
Logo Patrocinio
Escena de 'Madres paralelas'. Netflix

Qué ver hoy jueves en televisión: de un thriller de Denzel Washington a una aclamada cinta de Pedro Almodóvar

La programación de este 28 de agosto incluye una cinta de acción protagonizada por Bruce Willis y John Travolta

A. Pedroche

A. Pedroche

Jueves, 28 de agosto 2025, 01:00

El cine es el séptimo arte. Es un medio con el que el ser humano expresa sus emociones, sus sentimientos y también sus ideas. Sin embargo, también es una opción más de entretenimiento y de ocio. Muchas personas invierten gran parte de su tiempo libre en ver películas. Durante un par de horas todo se para y sucede la magia en la pantalla. Es por eso que ir a las salas es una experiencia prácticamente inigualable. Sin embargo, el consumo de cine ha cambiado mucho en los últimos años.

Con la aparición de las plataformas de streaming como Netflix, Prime Video, Max o Disney+ cada vez es más frecuente ver películas desde casa. Sin embargo, estos servicios de entretenimiento no son para todos los bolsillos. Cada una de las plataformas mencionadas anteriormente tiene un coste mensual de entre 10 y 20 euros. No todo el mundo puede permitíselo, pero es posible ver cine gratis gracias a la televisión en abierto.

Los canales de la TDT ofrecen cine en su parrilla para atraer audiencia. Por ejemplo, de cara a este jueves 28 de agosto los espectadores podrán disfrutar de la comedia romántica 'Midnight in Paris' dirigida por Woody Allen o por 'El libro de Eli', un taquillazo con Denzel Whasington como protagonista. Esa no es la única película que protagoniza el actor estadounidense este jueves. Estas son algunas de las mejores películas para ver hoy:

  1. BeMad 17.37 horas

    Paradise City

Año: 2022

Dirección: Chuck Russell

Reparto: Bruce Willis, John Travolta, Stephen Dorff, Blake Jenner, Noel Gugliemi, Branscombe Richmond, Kate Katzman, Lorenzo Antonucci, Corey Large, David Tu'itupou, Praya Lundberg, Amber Abara, Carrie Bernans, Russell Satele, Patty Lee, Kade Vu

Sinopsis: Ryan Swan debe abrirse camino a través del mundo del crimen hawaiano para vengarse del capo que asesinó a su padre.

  1. La Sexta 22.45 horas

    El fuego de la venganza

Año: 2004

Dirección: Tony Scott

Reparto: Denzel Washington, Radha Mitchell, Christopher Walken, Dakota Fanning, Giancarlo Giannini, Mickey Rourke, Marc Anthony, Rachel Ticotin, Gustavo Sánchez Parra

Sinopsis: México D.F. Un agente del gobierno (Washington) decepcionado con su vida, acepta a regañadientes un trabajo que consiste en proteger a una niña (Dakota Fanning) cuyos padres han recibido amenazas de secuestro. La relación con su protegida despertará en él sentimientos desconocidos. Cuando la niña es secuestrada, su rabia se desatará contra los responsables. Versión de «Bala blindada» (Man on Fire), película francesa dirigida por Elie Chouraqui en 1987.

  1. La 1 23.00 horas

    Madres paralelas

Año: 2021

Dirección: Pedro Almodóvar

Reparto: Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón, Julieta Serrano, Rossy de Palma, Daniela Santiago, Adelfa Calvo, Julio Manrique, Inma Ochoa, Ana Peleteiro, José Javier Domínguez

Sinopsis: Dos mujeres coinciden en una habitación de hospital donde van a dar a luz. Ambas están solteras y se quedaron embarazadas por accidente. Janis, de mediana edad, no se arrepiente y está exultante. La otra, Ana, una adolescente, está asustada, arrepentida y traumatizada. Janis intenta animarla mientras pasean por los pasillos del hospital. Las pocas palabras que intercambien en esas horas crearán un vínculo muy estrecho entre las dos, que por casualidad se desarrolla y se complica, afectando a sus vidas de forma decisiva.

Otras películas para ver hoy en televisión

- 'Midnight in Paris'. BeMad. 12.12 horas

- 'El libro de Eli'. BeMad. 15.29 horas

- 'Una bonita mañana'. La 2. 22.00 horas

- 'Congo'. Paramount Network. 22.00 horas

- 'El último patriota'. La2. 22.14 horas

Publicidad

Top 50
  1. 1 Matan a tiros a un hombre en Alaquàs delante de su hijo menor en una venganza pasional
  2. 2 Dos terremotos sacuden Montserrat y se sienten en media provincia de Valencia
  3. 3 Valencia estrenará ruta aérea el próximo verano con el país más feliz del mundo
  4. 4 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  5. 5 Fallece el joven hospitalizado por quemaduras graves en el incendio de una alquería en Carpesa
  6. 6 Un hombre muere en un accidente de tractor en Silla
  7. 7 Aemet amplía el aviso naranja por chubascos muy fuertes y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  8. 8 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio
  9. 9 Uno de los fichajes del Valencia CF visita un histórico restaurante de la ciudad
  10. 10 Sadiq duda sobre su fichaje por el Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Qué ver hoy jueves en televisión: de un thriller de Denzel Washington a una aclamada cinta de Pedro Almodóvar

Qué ver hoy jueves en televisión: de un thriller de Denzel Washington a una aclamada cinta de Pedro Almodóvar