Qué ver hoy jueves en televisión: de un thriller de Denzel Washington a una aclamada cinta de Pedro Almodóvar La programación de este 28 de agosto incluye una cinta de acción protagonizada por Bruce Willis y John Travolta

A. Pedroche Jueves, 28 de agosto 2025, 01:00 Comenta Compartir

El cine es el séptimo arte. Es un medio con el que el ser humano expresa sus emociones, sus sentimientos y también sus ideas. Sin embargo, también es una opción más de entretenimiento y de ocio. Muchas personas invierten gran parte de su tiempo libre en ver películas. Durante un par de horas todo se para y sucede la magia en la pantalla. Es por eso que ir a las salas es una experiencia prácticamente inigualable. Sin embargo, el consumo de cine ha cambiado mucho en los últimos años.

Con la aparición de las plataformas de streaming como Netflix, Prime Video, Max o Disney+ cada vez es más frecuente ver películas desde casa. Sin embargo, estos servicios de entretenimiento no son para todos los bolsillos. Cada una de las plataformas mencionadas anteriormente tiene un coste mensual de entre 10 y 20 euros. No todo el mundo puede permitíselo, pero es posible ver cine gratis gracias a la televisión en abierto.

Los canales de la TDT ofrecen cine en su parrilla para atraer audiencia. Por ejemplo, de cara a este jueves 28 de agosto los espectadores podrán disfrutar de la comedia romántica 'Midnight in Paris' dirigida por Woody Allen o por 'El libro de Eli', un taquillazo con Denzel Whasington como protagonista. Esa no es la única película que protagoniza el actor estadounidense este jueves. Estas son algunas de las mejores películas para ver hoy:

BeMad 17.37 horas Paradise City

Año: 2022

Dirección: Chuck Russell

Reparto: Bruce Willis, John Travolta, Stephen Dorff, Blake Jenner, Noel Gugliemi, Branscombe Richmond, Kate Katzman, Lorenzo Antonucci, Corey Large, David Tu'itupou, Praya Lundberg, Amber Abara, Carrie Bernans, Russell Satele, Patty Lee, Kade Vu

Sinopsis: Ryan Swan debe abrirse camino a través del mundo del crimen hawaiano para vengarse del capo que asesinó a su padre.

La Sexta 22.45 horas El fuego de la venganza

Año: 2004

Dirección: Tony Scott

Reparto: Denzel Washington, Radha Mitchell, Christopher Walken, Dakota Fanning, Giancarlo Giannini, Mickey Rourke, Marc Anthony, Rachel Ticotin, Gustavo Sánchez Parra

Sinopsis: México D.F. Un agente del gobierno (Washington) decepcionado con su vida, acepta a regañadientes un trabajo que consiste en proteger a una niña (Dakota Fanning) cuyos padres han recibido amenazas de secuestro. La relación con su protegida despertará en él sentimientos desconocidos. Cuando la niña es secuestrada, su rabia se desatará contra los responsables. Versión de «Bala blindada» (Man on Fire), película francesa dirigida por Elie Chouraqui en 1987.

La 1 23.00 horas Madres paralelas

Año: 2021

Dirección: Pedro Almodóvar

Reparto: Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón, Julieta Serrano, Rossy de Palma, Daniela Santiago, Adelfa Calvo, Julio Manrique, Inma Ochoa, Ana Peleteiro, José Javier Domínguez

Sinopsis: Dos mujeres coinciden en una habitación de hospital donde van a dar a luz. Ambas están solteras y se quedaron embarazadas por accidente. Janis, de mediana edad, no se arrepiente y está exultante. La otra, Ana, una adolescente, está asustada, arrepentida y traumatizada. Janis intenta animarla mientras pasean por los pasillos del hospital. Las pocas palabras que intercambien en esas horas crearán un vínculo muy estrecho entre las dos, que por casualidad se desarrolla y se complica, afectando a sus vidas de forma decisiva.

Otras películas para ver hoy en televisión

- 'Midnight in Paris'. BeMad. 12.12 horas

- 'El libro de Eli'. BeMad. 15.29 horas

- 'Una bonita mañana'. La 2. 22.00 horas

- 'Congo'. Paramount Network. 22.00 horas

- 'El último patriota'. La2. 22.14 horas