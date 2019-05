Cuéntame cómo pasó: ¿terminará en divorcio la peor discusión de Mercedes y Antonio? RTVE El capítulo 20x10 de la serie de TVE empieza en marzo de 1990, el matrimonio sigue separado, ¿cómo terminará? LAS PROVINCIAS Jueves, 30 mayo 2019, 16:58

Este artículo contiene spoilers del último capítulo de la temporada.

Esta noche los Alcántara se enfrentan a la ruptura de Mercedes (Ana Duato) y Antonio (Imanol Arias) en el final de la primera parte de la temporada. El capítulo empieza en marzo de 1990, cuando Antonio y Mercedes siguen separados. Él está viviendo ahora en Sagrillas, volcado en la tierra, y ella en Madrid.

Los últimos minutos de la temporada número 20 estarán marcados, además de por sus problemas sentimentales, por los reproches de María hacia Mercedes, que le echa la culpa de todo lo que ha pasado. La hija pequeña de los Alcántara lo está pasando mal. A la separación de sus padres se unen los problemas con Salva, su profesor de biología, del que se ha enamorado. Pero estos no son los único problemas de los Alcántara: Inés sigue sin noticias de Mike. El inglés dejó a su hija en San Genaro y no se ha vuelto a saber nada de él. Y Toni volverá a ser padre. Deborah está en sus últimos meses de embarazo. Un desenlace que no dejará indiferente a nadie y que pondrá a los protagonistas en una situación complicada.

RTVE

Por qué se separan Antonio y Merche

La relación entre Antonio y Mercedes no está pasando por su mejor momento. Los continuos desencuentros entre el matrimonio han resquebrajado la relación hasta el borde de la relación. Pero, ¿se terminó e amor?

En los 357 capítulos de la serie de TVE el matrimonio Alcantará ha superado todos y cada uno de los problemas por los que ha pasado la familia. Pero, todo apunta a que el final de Antonio y Mercedes está cada vez más cerca. Mercedes ha sufrido una de las crisis personales más impactantes que han dejado boquiabiertos a los seguidores. A pesar de que siempre ha sido una mujer adelantada a su tiempo, esta vez, afronta la decisión más difícil de su vida: perdonar o seguir su propio camino.

Antonio, por su parte, no entiende la deriva de la relación ni la actitud de su mujer, justificando ese cambio de rumbo en que Mercedes ha perdido la cabeza. Parece ser que el matrimonio no se entiende. Algo que queda patente en el 20x10, cuando Mercedes, superada por la presión da carpetazo a su matrimonio de la forma más sincera: «No he venido a arreglar las cosas», le dice a Antonio. Mientras, la reacción de Antonio sigue demostrando su carácter machista y posesivo al preguntarle a su mujer sobre la noche que pasó con Max. «Nos pasamos la noche hablando, nada más», explica Merche, que harta de dar constantes explicaciones le pide el divorcio.