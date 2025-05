Las últimas palabras de Melody antes de la final de Eurovisión 2025: «va por ustedes»

M. Hortelano Sábado, 17 de mayo 2025, 20:06 Comenta Compartir

Melody está ya lista para subirse al escenario del St. Jakobshalle, donde este sábado por la noche, representará a España en la 69ª edición del Festival de Eurovisión. Lo hará interpretando 'Esa diva', la canción con la que tratará de hacerse con el micrófono de cristal. Saldrá al escenario en sexta posición, justo después de Lituania y antes de Ucrania.

Pero, antes de completar su estilismo y prepararse para ese gran momento, Melody ha atendido a RTVE, en una entrevista que supondrá sus últimas palabras antes de cantar. La cantante ha asegurado que quiere disfrutar de su actuación pase lo que pase y ha hecho un llamamiento a los espectadores. «Quiero que lo disfruten ustedes, porque esto va por ustedes», ha dicho. Y ha asegurado que quede como quede en esta final, lo que cuenta es «la huella que se ha dejado en Europa y sobre todo en España», donde la cantante ha dicho sentirse muy querida.

Preguntada sobre en qué o quién pensará antes de actuar y durante su canción, la artista ha dicho que pensará en su público, su familia y su gente. «Yo voy a seguir siendo la misma hoy, mañana y pasado», ha sentenciado. La sevillana ha lanzado una declaración de intenciones: «Amo el arte y esta es una profesión sacrificada, pero merece la pena».

¿Por qué Melody llega sin posibilidades?

Aunque nuestra representante ha ido subiendo puestos en las encuestas y apuestas, lo cierto es que nunca ha sido lo que en el argot eurovisivo se llama 'winner alert'. Es decir, una posible ganadora. Ahí están Austria y Suecia, que reinan en lo alto de todas las listas. En el caso de 'Esa diva', «la canción no ayuda porque sonaba anticuada, a pesar de que se le ha dado un cambio. Si Melody llevara una buena canción, ella es una curranta y no falla en directo. Sería candidata a cualquier cosa.«, reconoce. La andaluza, eso sí, tiene el favor del público dentro y fuera del festival, por su incuestionable capacidad de trabajo. Melody ha dado contenido a la prensa, simpatía a los fans y momentos llenos de humor, siempre con la mejor sonrisa. »Pero en el caso de España juega un papel siempre el auto odio y la falta de confianza en nosotros mismos«, dice el periodista. Recuerda, por ejemplo, el año de Chanel, en el que antes de ir, en nuestro país tampoco se pensaban que iba a quedar bien y se la criticó. »En España nos vemos menos posibilidades de las que tenemos. Creemos que Europa nos odia... Pero no nos odia. Suiza llevaba años sin pasar a la final y el año pasado ganaron«, dice. Hay países con un colchón de votos que parten con una base. »Y si una canción es buena y gusta, como ha pasado con Portugal, es porque sin auténticas y conectan con una parte de la población«, dice Luis Fuster.

Como recomendación de experto, apuesta por algo sencillo. «Ser un poco más auténticos y enviar cosas más nuestras porque es importante que la canción tenga un apoyo dentro del país. Este año realmente se ha conseguido. Hace falta que cuando vayas a Eurovisión no haya efecto de que la gente se ponga a rajar cuando quedes mal. Pasó con Blanca Paloma, pero no con Nebulosa y su Zorra. Este año con Melody no se podrá rajar porque ella lo ha dado todo. Hay que buscar canciones, no espectáculos», alerta. Porque Australia y Bélgica se han quedado fuera de la final con buenos números pero malas canciones.

Aún así, Melody llega al escenario, este sábado, en la mejor posición de todos estos meses. Y con las buenas sensaciones que dejó en la primera semifinal, en la que se metió al europúblico en el bolsillo.