Susan Sarandon. EFE / Ángel Medina G

El trepidante thriller basado en un 'best seller' de los 90 que llega a Netflix este miércoles

Protagonizada por Susan Sarandon, 'El Cliente' fue un éxito de taquilla

Valencia

Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:35

John Grisham fue uno de los escritores más leídos en la década de los 90. Sus novelas de suspense, en entornos judiciales, atraparon a un gran número de lectores y varias de ellas fueron llevadas al cine cosechando un éxito arrolador en taquilla. 'El informe Pelícano' y 'La tapadera' fueron algunas de las obras del autor norteamericano que saltaron a la gran pantalla. Otra de ellas fue 'El cliente', que este miércoles ha sido recuperada por Netflix en su catálogo.

La cinta fue dirigida por Joel Schumacher, que se inspiró en el 'best seller', y estrenada en 1994. Está protagonizada por Brad Renfro, Susan Sarandon, Tommy Lee Jones, Mary-Louise Parker, Anthony LaPaglia, J.T. Walsh, Anthony Edwards, Will Patton, Bradley Whitford y Anthony Heald. Susan Sarandon fue nominada al Oscar como mejor actriz, ganó un Premio BAFTA y fue nominada por el Sindicato de Actores. Por su parte, Brad Renfro fue nominado como mejor actor revelación por Asociación de Críticos de Chicago.

Sinopsis

Mark Sway es un niño de once años que, tras haber sido testigo del suicidio de un abogado de la mafia, ha quedado traumatizado, porque sabe que si revela lo que ha visto su vida se verá gravemente amenazada. Mientras un ambicioso fiscal federal no deja de presionarlo para que diga la verdad, su única aliada es una valiente abogada que arriesgará su carrera e incluso su vida con tal de salvarlo.

Dónde ver la película

Además de en Netflix, la película está disponible en Disney Plus y Prime Video.

Te puede interesar

