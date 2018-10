Ana Torroja, abucheada en 'Operación Triunfo' Ana Torroja, cantante de Mecano y juez de 'OT', en una actuación. La gala de este miércoles ha estado marcada por la polémica del término «mariconez» en una canción de Mecano LAS PROVINCIAS Jueves, 18 octubre 2018, 00:48

La polémica por la aparición del término «mariconez» en una canción de Mecano ha marcado la semana en 'Operación Triunfo'. La palabra aparece en la canción 'Quédate en Madrid' y los concursantes que tenían que cantarla se negaron a pronunciarla. Al final, el autor, José María Cano, pidió que se quedara en su forma original y así ha sido interpretada en la noche del miércoles. El momento más tenso de la noche ha llegado al presentar a Ana Torroja, miembro del jurado y vocalista de Mecano, que ha sido abucheada por el público asistente por defender la letra de 1988.

La polémica empezó cuando María, una de las concursantes, se quejó de la palabra. El programa de talentos había autorizado a cambiar la letra de la canción. Sin embargo, la vocalista de esta exitosa formación y jueza de este mismo 'show talent' televisivo, Ana Torroja, expresó con dureza su oposición al cambio de la letra. «Yo no lo he autorizado», subrayó la cantante.

El deseo de la concursante María era cambiar esta palabra por «gilipollez». Pero Ana Torroja criticó de forma contundente este cambio de versión, alegando que se trata de una palabra homófoba, sino de una expresión coloquial.

En una serie de seis tuits, la vocalista de Mecano argumentó su opinión y recalcó que el grupo siempre ha demostrado su respeto a la diversidad sexual, además de mostrarlo en las letras de sus canciones. Ana Torroja sostiene que sigue cantando hoy en día esa canción y que si a alguien no le gusta, o no se siente cómodo con ella, simplemente no debería cantarla.

Más tarde, el autor, José María Cano, se opuso también al cambio.