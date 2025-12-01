Toni Cantó presenta 'El debat', el nuevo programa de À Punt de los viernes que se estrena esta semana El programa tiene la vocación de reflejar la polarización que impregna hoy en día la sociedad

À Punt estrena este viernes a las 22.45 horas un espacio de debate en estado puro. Serán tres horas de programa donde se podrá hablar, discrepar y debatir sobre el tema propuesto cada semana, siempre sobre la base del respeto.

El polifacético Toni Cantó vuelve a À Punt para ponerse al frente de El debat. El programa tiene la vocación de reflejar la polarización que impregna hoy en día la sociedad como si fuera un espejo que refleja aquello que se habla en las calles o aquello que la gente comenta en familia.

¿Está el feminismo en crisis? Esta es la pregunta del primer programa a la que tratará de responder desde diferentes puntos de vista. 'El debat' es un gran contenedor informativo y de entretenimiento que incorpora, además de la mesa para debatir el tema de la semana, un cara a cara donde se enfrentan dos opiniones irreconciliables. Para este primer programa contarán en la mesa con la filósofa y escritora trans Elisabeth Duval; Pilar Rodríguez Losantos, consultora estratégica política y presidenta de OK Diario; Xelo Álvarez, presidenta de la asociación Alanna, que combate las violencias ejercidas sobre las mujeres; y la periodista Maria Claver.

Y en el cara a cara de este primer viernes, la periodista Pilar Tamayo y Pedro Herrero, firme defensor de la familia tradicional que se autodefine como faminazi, confrontarán sus opiniones sobre el tema.

El debat también ofrecerá una entrevista con la escritora Lucía Etxebarría, que siempre aboga por el feminismo y se ha mostrado en desacuerdo con la ley trans. Por otro lado, contará también con la intervención de Juan Soto Ivars, autor del libro Esto no existe, que cuestiona las denuncias por violencia de género en España.

La periodista Rosa Porta será la encargada conducir en la zona del videowall los reportajes y directos desde diferente puntos de la Comunidad Valenciana.

También nos hará llegar las opiniones de la gente sobre el tema del día, las que se publican en redes sociales y un apartado destinado a lo que dice la Inteligencia Artificial. Además, el público presente también tendrá la oportunidad de expresar sus ideas y opiniones.