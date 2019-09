Susanna Griso y Jesús Mariñas discuten durante la emisión en 'Espejo Público' Tensión entre Susanna Griso y Jesús Mariñas en 'Espejo Público'. / Atresmedia Se enfadaron y dejaron de hablar en 2013, cuando Mariñas, que trabajaba en el programa, fue despedido LAS PROVINCIAS Miércoles, 11 septiembre 2019, 21:12

El inicio de la nueva temporada de 'Espejo Público' ha sido intenso. Para esta nueva etapa del programa, se ha incluido una sección de prensa rosa para la que se ha contratado a Jesús Mariñas, quien ya participó en el programa hace años. Sin embargo, su vuelta no ha sido tan agradable por culpa de la mala relación que mantiene con la presentadora, Susanna Griso.

Griso fue quien dio lugar a la discusión que se produjo en el plató, preguntando al periodista que por qué había dicho que ella era «poco amable y simpática». «Sería una reacción que tuve después de algo que podías haberme provocado. Soy muy visceral y a lo mejor tenía que escribir esa tarde y escribí eso. No te llamé antipática, dije poco simpática», respondió Mariñas, sin dejar claro a qué se refería.

«Viene a ser lo mismo», explicó la presentadora, que además dejó caer que fue por algo que sucedió en 2013. «¿No fue que dejaste el 'Espejo Público'...?», a lo que Mariñas respondió aclarando «me echaron, el programa me echó, me despidieron. No deformemos la realidad».

«Sí, te echaron y recalaste en la competencia» contestó la catalana, que dijo que estaba jugando a dos bandas en aquella época y fue ese el motivo de su despido. A lo que Mariñas replicó diciendo que le molestó que ella no le llamara por teléfono tras ser despedido, y que eso era lo que causó su reacción.