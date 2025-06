'Supervivientes' elimina a su último concursante y ya tiene finalistas

Tamara Villena Valencia Viernes, 13 de junio 2025, 00:44 | Actualizado 01:23h. Comenta Compartir

'Supervivientes' sigue su camino a la gran final de esta edición, a la que sin duda no le está faltando de nada, especialmente polémica. El presentador Carlos Sobera anunciaba el pasado martes que el formato más popular de Telecinco llegaba a su cierre y lo haría la próxima semana, aportando todas las fechas clave para la despedida de Honduras. Este jueves, la audiencia era testigo de la semifinal y conocía los nombres de los cuatro finalistas definitivos tras la expulsión de uno de los nominados, Álvaro, Borja o Damián.

Uno de los tres supervivientes se preparaba para cerrar su participación en el programa a las puertas de la final, uno de los puestos más agridulces para los concursantes. No obstante, llegar hasta aquí no ha sido nada fácil y este mismo jueves volvían a dar fe de ello con una de las características pruebas del formato, que prueba el límite físico y mental de los famosos de la edición.

Los concursantes que se salvaban de la expulsión se unían a los dos primeros finalistas conocidos: Anita y Montoya, contra los que competirán para alzarse con la victoria del 'reality'.

Pero otro de los momentos más esperados de la gala era el anuncio a los protagonistas de que su aventura en Honduras se acerca a su fin y su viaje de regreso a España es inminente. No será hasta el domingo cuando veamos du despedida de la palapa, en el programa especial de 'Supervivientes. Conexión Honduras'.

Pero sin duda, el momento más bonito de la emisión de este jueves ha sido la recompensa de Anita, que por fin podía hablar con su hijo Tiago después de decidir cortarse 45 cm de pelo para contactar con él y comerse una lasaña gigante en la mesa de tentaciones. «Eres el niño más guapo y campeón del mundo entero. Te amo y te quiero», le decía, emocionada. Tras finalizar la videollamada, la superviviente no podía evitar derrumbarse, pero volvía con las pilas cargadas junto a sus compañeros: «Madre mía, ¿cómo no va a merecer la pena? Me hubiera rapado como Damián y hasta las cejas», decía.

A Montoya también se le saltaban las lágrimas al conocer en directo que era el primer finalista de la edición, emocionándose al leer el pergamino con el que el programa le comunicaba la noticia. Además de él y Anita, era Borja quien se unía a la lista de posibles ganadores de 'Supervivientes' tras ser salvado de la expulsión por la audiencia y convertirse en el tercer finalista. Ambos leían también el mensaje y tenían que volver a la palapa sin poder decir nada a sus compañeros, ocultando su emoción.

En Madrid, Makoke hacía su entrada al plató y se convertía en la primera concursante confirmada para 'Supervivientes 2026' después de se recibida por Jorge Javier Vázquez, que le preguntaba en directo si le gustaría volver a Honduras el próximo año.

Finalmente, el concursante salvado de la expulsión era Álvaro Muñoz Escassi, que se convertía en el cuarto finalista de 'Supervivientes' mientras Damián Quintero conseguía el quinto puesto de la edición.