'Supervivientes' expulsa a una de sus concursantes más queridas este jueves

'Supervivientes' afrontaba este jueves una nueva gala en la que se iba a producir una nueva expulsión que saldría de los cinco nominados: Damián Quintero, Ángela Ponce, Laura Cuevas, Gala Caldirola y Carmen Alcayde. Por otro lado, Terelu Campos se reencontraba con su hija Alejandra Rubio en España después de su aventura en el reality.

En directo desde la palapa, Jorge Javier Vázquez comunicaba que el primer concursante salvado era Damián Quintero, que va a seguir una semana más en Honduras. Más tarde, el público decidía que la segunda salvada fuera Carmen Alcayde y la tercera Gala Caldirola.

Unos de los rostros más conocidos de 'Supervivientes' son Montoya y Anita, que siguen con su complicada relación. Laura Cuevas desvelaba que ha habido un beso entre ambos, algo que negaba tajantemente el utrerano pero que sí que confirmaba Anita.

«Para mí es muy ruin este acto. Al final va a perder una persona que quiere por inventarse un beso», señalaba Montoya indignado. Pero su exnovia aseguraba que sí se habían besado: «No sé por qué no lo quiere aceptar. Yo no hubiera contado nada si Laura no lo hubiera visto». Después de abandonar la palapa y tener una buena discusión, finalmente sellaban la paz con un emotivo abrazo.

La expulsión iba a estar entre Ángela Ponce y Laura Cuevas y alrededor de las 00:05 horas el presentador anunciaba que los espectadores habían decidido que Ángela fuera la expulsada. Sus compañeros se mostraban especialmente afectados ya que era una de las 'supervivientes' que más se había ganado el cariño de sus compañeros.

