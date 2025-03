'Supervivientes 2025' anuncia su primer expulsado definitivo y sorprende con un abandono de última hora

A. Pedroche Lunes, 31 de marzo 2025, 01:54 Comenta Compartir

Esta edición de 'Supervivientes' está siendo una de las más intensas que se recuerdan. La organización del programa ha ido añadiendo una serie de novedades para mantener a la audiencia enganchada en cada una de las emisiones. Por ejemplo, se ha introducito una nueva ubicación: playa misterio. Su existencia sólo es conocida por unos pocos concursantes. Además, el abandono temprano de Beatriz Rico y Terelu Campos ha modificado los planes previstos. Los diferentes concursantes expulsados hasta el momento no han abandonado Honduras aún.

Manuel González, Samya, Nieves Bolós y Ángela Ponce son los participantes ubicados en playa misterio y que se jugaban ser el primer expulsado definitivo. Sin embargo, uno de ellos se ha librado de la expulsión al principio de la gala. Los cuatro supervivientes se han enfrentado a un prueba para salvarse de la expulsión y convertirse en líder de la playa.

Se trata del conocido juego 'La Prisión del Tártaro'. Los concursantes tenían que aguantar el máximo tiempo posible entre sus dos paredes sin caer a la arena, una prueba muy complicada que le iba a dar a uno de cada equipo el collar de líder y, con ello, «se salvaba de la expulsión de la noche», como les explicaba Laura Madrueño.

Samya ha sido la primera en caer a los pocos minutos. Le ha seguido Ánglea. El salvado estaba entre Manuel y Nieves. Laura Madrueño ha pedido a ambos que quitaran una pierna para aumentar la dificultad de la prueba y así terminarla antes. Finalmente, Manu ha desistido y Nieves se ha convertido en la salvada y nueva líder.

Momentos más tarde, con el avance de la gala, Sandra Barneda ha vuelto a conectar con ellos. Tras pausar las votaciones, les ha comunicado quién es el concursante que ha salvado la audiencia. El elegido por el público para continuar es Manuel. El gaditano continuará una semana más en el concurso.

Al final de la emisión, Sandra Barneda ha comunicado la decisión del público a Samya y Ángela. Sólo una de las dos podía continuar. La audiencia ha decidido que Ángela siga en el concurso. Por lo tanto, Samya, concursante de 'MasterChef' ha sido la primera participante en dejar la experiencia de manera definitiva.

Un nuevo abandono

También ha habido un abandono de última hora. Se trata de Rosario Matew. La joven concursante había activado el protocolo de abandono. «Yo misma me sorprendo también. Es algo que no me esperaba. En ningún momento contemplaba esta opción, pero me he visto sobrepasada. Esta experiencia es... lo que te cuenten se queda corto. Hay que vivirlo para entenderlo. Yo tengo un colapso... por eso necesitaba escuchar ya una voz familiar», ha explicado.

Sus padres que estaban en plató han hablado con ella para convencerla de permanecer en la isla. Más tarde, Sandra Barneda le ha mostrado un vídeo de su novio dándole ánimo. Sin embargo, nada de esto ha sido suficiente para la influencer que pone punto y final a su aventura en Cayos Cochinos. Se suma a Beatriz Rico y Terelu Campos, convirtiéndose en la tercera participante en abandonar.