La superproducción histórica con un Peter Ustinov fascinante que se emite este lunes en televisión 'Quo Vadis' fue nominada a 9 premios Oscar

María Gardó Valencia Lunes, 25 de agosto 2025, 00:05 Comenta Compartir

«Ya no se hacen películas así». Es la frase que a veces se dice al revisar películas como 'Quo Vadis'. El clásico nominado a 9 Oscar es una espectacular superproducción con grandes estrellas de Hollywood, propia de la época dorada del cine. Por encima de todo también destaca la interpretación de Peter Ustinov como el emperador Nerón. La cinta, dirigida por Mervyn LeRoy, es una de las propuestas que se emiten en abierto este lunes en televisión.

Estas son otras buenas películas para ver hoy:

1 La 2 22.00 horas Quo Vadis

Año: 1951

Directora: Mervyn LeRoy

Reparto: Robert Taylor , Deborah Kerr, Leo Genn, Patricia Laffan, Finlay Currie, Peter Ustinov

Sinopsis: El general Marco Vinicio, un héroe del ejército, se enamora de Lygia, una esclava adoptada por un militar retirado y tratada como una hija por él. Sin embargo, Lygia es cristiana y, en la Roma de Nerón, eso puede llegar a ser muy peligroso.

2 la Sexta 22.45 horas Misión Panamá

Año: 2022

Directora: Mark Neveldine

Reparto: Cole Hauser, Mel Gibson, Charlie Weber, Jackie Cruz, Kate Katzman.

Sinopsis: 1989. Estados Unidos está a punto de invadir Panamá cuando el exmarine James Baker es contratado por un agente de la CIA para viajar a Panamá y completar una misión secreta de comercio de armas.

3 Trece 14.50 horas Terremoto

Año: 1974

Directora: Mark Robson

Reparto: Charlton Heston, Ava Gardner, George Kennedy, Lorne Greene, Geneviève Bujold, Richard Roundtree , Marjoe Gortner, Walter Matthau.

Sinopsis: La primera alarma se reproduce a las ocho de la mañana: un temblor de tierra parecido a los muchos que acostumbra a sufrir la ciudad de Los Ángeles. Pero un joven sismólogo ha pronosticado ese movimiento como preludio de un terremoto de enorme intensidad.

Otras películas para ver hoy gratis

- 'El enjambre'. A las 17.00 horas. En Trece.

- 'Era el comandante Callicut'. A las 19.00 horas. En Trece.

- 'La ley del juez Thorne'. A las 20.55 horas. En Trece.

- 'Mortal Engines'. A las 22.00 horas. En Paramount.

- 'Bad Boys for Life'. A las 23.00 horas. En Telecinco.