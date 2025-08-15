Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

'Sueños de libertad'. Antena 3

'Sueños de libertad' ficha a un actor de 'Farmacia de guardia' como nuevo personaje de la serie

La serie de Antena 3 continúa como líder de su franja horaria e introduce una nueva figura en el elenco habitual

D. Merino

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:45

'Sueños de libertad', la serie de las tardes de Antena 3 incorpora a Ángel Pardo en las filas de su destacado elenco para dar vida a José Gutiérrez, un personaje que promete revolucionarlo todo. Este fichaje se suma al anunciado recientemente de la cantante Malú, que protagonizará la nueva cabecera de la serie para la tercera temporada.

Con una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión, Ángel Pardo es una figura muy reconocida del panorama del mundo de la interpretación. Con una extensa carrera a sus espaldas, destaca su participación en Farmacia de guardia siendo el comienzo de su andadura televisiva.

Ahora, el intérprete se suma a la serie más vista de la televisión para dar vida a José Gutiérrez, el padre biológico de Cristina y su aparición marca un antes y un después en la vida de la joven y en el pasado de Irene. Todo cambiará de un momento a otro, cuando la perfumista descubra que Pepe, el portero de su casa de toda la vida, es en realidad su padre.

Antena 3

'Sueños de Libertad' es actualmente la serie diaria más vista de la televisión, con más de 1,2 millones de espectadores diarios y una cuota de pantalla media del 13,3%. Esta cifra supone una ventaja de más de cinco puntos respecto a sus competidores directos (La 1 y Telecinco), consolidando su liderazgo absoluto en la franja de sobremesa.

Cabe recordar que la ficción está protagonizada por Natalia Sánchez y Dani Tatay. Nancho Novo, Ana Fernández, Roser Tapias, Marta Belmonte, Javier Beltrán, Agnés Llobet, Daniel Albaladejo, Juan Gea, Alba Brunet, Guillermo Barrientos, Carolina Lapausa, Alejandra Meco, Antonio Romero, Isabel Moreno, José Milán, Candela Cruz, Amanda Cárdenas y Pablo Béjar completan el reparto de la serie.

