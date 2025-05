DIRECTO | Sigue la primera semifinal de Eurovisión 2025

21:19

3. Eslovenia

Llega el momento de Eslovenia y su cantante Klemen. Interpretará la canción. «How Much Time Do We Have Left»

Klemen es una cantautor y presentador, además de cómico, que aborda temas existenciales en sus composiciones. La canción aborda la temática del tiempo y la urgencia de vivir plenamente, después de la enfermedad rara de su pareja.