Nuria Roca, en 'La Roca'. LA SEXTA

La Sexta anuncia una novedad clave en el futuro del programa de Nuria Roca

La cadena refuerza su apuesta por el espacio de la valenciana

JZ

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:12

Nuria Roca se encuentra de vacaciones después de que su programa 'La Roca' finalizara el pasado 6 de julio. Pero cada vez queda menos para su regreso, que se producirá una en el mes de septiembre y con una importante novedad, tal y como han anunciado desde La Sexta.

La confianza en el espacio que hasta ahora tenía lugar los domingos por la tarde es total por parte de la cadena y han decidido reforzar su apuesta por él emitiéndolo también los sábados. Por lo tanto, la valenciana ocupará las tardes de los dos días del fin de semana contando la última hora de la actualidad.

Después de cuatro temporadas seguidas únicamente en la tarde de los domingos, ahora buscan subsanar el fracaso de 'Aruser@s Weekend' y 'Más vale sábado'.

Pese a que la noticia se había filtrado, La Sexta no lo había confirmado hasta el momento. Ahora sí que lo ha hecho con un vídeo promocional: «Muy pronto descubrirás por qué el espectador de La Sexta es el único individuo que se divierte dos veces con la misma Roca», señala la voz en off del espacio.

'La Roca' logró con un 5,8% de cuota de pantalla su mejor dato de audiencias en el 2025. Su media de share fue un 4,8% y 450.000 espectadores, unos datos que no son espectaculares pero le han servido para ganarse otro día en la parrilla.

Por el momento, Nuria Roca está de vacaciones y será en septiembre cuando regrese a sus compromisos laborales. También estará un año más en la nueva temporada de 'El Hormiguero', donde acude todos los jueves a la tertulia junto a Juan del Val, Tamara Falcó y Cristina Pardo.

