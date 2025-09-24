Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Salva Reina en una escena de la serie 'Malaka'. RTVE

La serie española que irrumpe en el Top 10 de Prime Video

Salva Reina y Maggie Civantos protagonizan esta ficción ambientada en Málaga

AT

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 22:19

La desaparición de la hija de un importante empresario de Málaga es el detonante de este thriller policiaco en el que dos agentes perseguidos por su pasado son los encargados de la investigación: Darío (Salva Reina), un policía corrupto que conoce la calle a fondo; y Blanca (Maggie Civantos), una agente de élite que vuelve a su ciudad después de pasar unos años en Madrid. Ambos se ven obligados a trabajar juntos cuando desaparece la joven Noelia. En la investigación también se implica Quino, un detective privado y expolicía. Los tres intentarán resolver un caso que acaba mezclándose con sus conflictos familiares y personales.

Con este argumento ha irrumpido en el Top 10 de Prime Video la serie 'Malaka', ficción producida por RTVE en colaboración con Globomedia (The Mediapro Studio) que fue emitida en Televisión Española en el año 2019. Suemisión en la cadena pública tuvo un seguimiento de 1,2 millones de especatdores cada semana.

Maggie Civantos, Salva Reina y Vicente Romero encabezan el reparto de la serie ambientada en Málaga en el que también destaca la presencia de actores como Laura Baena, Cuca Escribano, Susana Córdoba y Manuel Morón.

'Malaka' tiene sólo una temporada de ocho episodios de algo más de una hora de duración. Las serie puede verse también en RTVE Play.

Top 10 de Prime Video (a 24 de septiembre de 2025:

1. El verano en que me enamoré.

2. La Novia.

3. Gen V.

4. Lobo Negro.

5. Ballerina.

6. Malaka.

7. Ice Road.

8. La que se avecina.

9. La venganza del justiciero.

10. Daryl Dixon (TWD).

