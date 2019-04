El secreto valenciano de 'Acacias 38' RTVE La serie de TVE, que acaba de cumplir 1.000 capítulos, se nutre de talentos de la Comunitat MARTA PALACIOS Valencia Sábado, 27 abril 2019, 00:54

'Acacias 38' tiene unas cifras que marean a cualquiera. Lleva cuatro años de emisión (todas las tardes, a las 17.20 horas en La 1) y cinco temporadas en antena; acaba de cruzar el charco para emitirse en Chile, (pero ya se ve en Italia y Oriente Medio), se rueda en tres platós diferentes por los que han pasado más de 325 intérpretes y ya se han escrito más de 50.000 páginas de guión.

En la actualidad, es una de las series nacionales más longevas de la televisión. Tanto, que este viernes ha emitido su capítulo 1.000 por todo lo alto.

«Es un regalo que hayan contado conmigo para formar parte de esta serie», cuenta la guionista Ada Hernández. «Mis compañeros me dan la vida, nos llevamos todos muy bien», dice la actriz Amparo Fernández (Susana de Séler). Ambas son valencianas y trabajan en esta ficción que producen RTVE y Boomerang TV. Pero no son las únicas. 'Acacias 38' tiene acento valenciano pues entre el elenco de actores y guionistas hay muchos profesionales de la Comunitat como -además de Ada y Amparo- el coordinador de guiones Miquel Peidró, los escaletistas Clara Pérez Escribá y Joaquín Santamaría o los actores Jona García (Jacinto), Rebeca Alemany (Lolita) y Anita del Rey (Trini), entre otros. Con todo esto no es de extrañar, como cuenta Amparo, que en la rutina de grabación se haya instaurado casi como una norma «'l'esmorzar'» («En Madrid no hay mucha costumbre, se desayuna y luego se come, directamente», explica) o que más de uno suelte un sonoro «mare meua» cuando algo le sorprende.

Y es que, en 'Acacias 38' son todos «una gran familia», como recuerda Fernández. «Hay muchos valencianos, como también madrileños, andaluces, gallegos... Somos un grupo maravilloso que nos llevamos muy bien».

La interpretación nunca estuvo entre las metas de la artista valenciana, de 58 años. Comenzó como bailarina, y después de una sólida vida en el teatro se le cruzó en su camino. «Iba a hacer una cosa de teatro en Barcelona y me llamaron para el casting. Además, mi hija estaba a punto de dar a luz gemelos y yo pensé: '¡Dios mío, qué horror! Mi hija se va a vivir a Mallorca y yo viviendo entre Valencia y Barcelona... ¡Qué hago!' Y al final me salió el trabajo», recuerda.

Por su parte, Ada Hernández viene de una larga lista de trabajos como guionista, y no sólo de series de televisión (ha trabajado en muchas ficciones de Canal 9 como 'Negocios de familia', 'Les Moreres' y 'Bon dia bonica'). También ha co-escrito con Gabi Ochoa el primer largo del director en el cine, 'El amor no es lo que era'.

Ambas, que están en 'Acacias 38' desde el capítulo 1 de la serie, se consideran unas «supervivientes» y nunca se imaginaron el éxito que posteriormente alcanzaría la producción. Para Amparo, uno de los puntos fuertes de 'Acacias 38' es «ese vocabulario antiguo que engancha, las expresiones de aquella época (finales del XIX y principios del XX) que nos recuerdan a nuestros antepasados, a cosas o situaciones que ellos también han vivido». Para Ada, lo más significativo es que «combina de una forma muy inteligente el folletín de época y el folletín amoroso con una trama completamente moderna como es el thriller y el misterio».

'Acacias 38' (datos de la serie) LA SERIE Nos traslada hasta 1913 para contarnos la historia de un grupo de criadas y las familias burguesas para las que trabajan. Una historia de ricos y pobres que refleja la confluencia de dos mundos en un único espacio, en un portal: Acacias 38. El edificio, situado en un barrio burgués de una gran ciudad española, es el escenario de las andanzas de unos y otros. Las familias, sus criadas y la gente del barrio protagonizan las tramas. El amor, los celos, las pasiones, las venganzas, los odios y la alegría son los ingredientes principales. cuándo y dónde De lunes a viernes a las 17:20 horas en La 1 de TVE temporadas en emisión 5. Comenzó centrándose en el año 1899 y en la actualidad, las tramas transcurren en 1913.

Si les preguntamos qué les dirían al público, que tantos éxitos les han dado, lo tienen claro. «Que me han impresionado, porque muchas veces hacemos historias un poco arriesgadas, incluso con componentes morales que no sabes si la gente lo va a aceptar o rechazar, y más en la época en la que se centra la serie, y lo que nos han demostrado es que están mucho más abiertos a recibir historias novedosas», dice Ada. «Les diría que me alegro mucho de que haya gente que pueda apreciar eso que hacemos. La música y la sintonía de 'Acacias 38' ya son parte de mi vida», confiesa Amparo.

Por último, si tuvieran que definir en pocas palabras 'Acacias 38', más allá del «duro trabajo» que supone grabar una serie de formato diario, Amparo afirma que «te llena el alma» y Ada destaca la «originalidad» y el «talento». Algo, esto último, que estas dos profesionales han demostrado que tienen de sobra.

Amparo Fernández Una felicitación o deseo por el capítulo 1.000 de 'Acacias 38' «Te deseo por tu cumpleaños que no te quemes más, plató, y que nos sigas dando alegrías. Pero relájate un poco, hombre, que podemos hacer lo mismo pero más relajados» Si se rodara en Valencia, ¿qué lugares no podrían faltar? Calle de La Paz y sus edificios. Personaje ilustre o de actualidad valenciano que le gustaría que apareciera en la serie «¡Sorolla! Me gustaría compartir escenas, interaccionar con él. Aunque no vendría aquí a pintar porque aquí no escontraría esa luz. ¿Cuándo me lo mandas?» En qué barrio o calle de Valencia podría rodarse 'Acacias 38' «Me gustaría que apareciera El Palmar, me encanta la Albufera»