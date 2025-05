Saray Cerro, la valenciana que triunfa como inquilina precaria de La Revuelta

La Revuelta tiene una inquilina precaria. El programa de TVE le ha alquilado un zulo, con vistas a la mesa de David Broncano, desde ... donde tratar, a través del humor, la complicada situación que atraviesa el mercado de la vivienda en España, sobre todo para los más jóvenes. Ahí 'vive' la alcoyana Saray Cerro, una cómica valenciana que se ha convertido en un personaje principal del universo del programa, donde colabora habitualmente desde marzo. Y desde esos pocos metros cuadrados hace sátira de uno de los principales problemas del momento. «Desde el humor se puede hablar de las cosas con libertad, pero en realidad estamos tratando de ser un reclamo social sobre una realidad», nos explica la cómica.

Saray Cerro (30 años) es una habitual de las escena del 'stand up' valenciano, donde ya lleva años haciendo monólogos. Antes, había estudiado Comunicació Audiovisual en el Campus de la Politécnica, en Gandia, y tras eso, se abrió paso en el mundo del márketing digital. Pero el gusanillo de la intrepretación y la comedia seguía ahí. Así que se siguió formando en teatro, doblaje...Y un día, desde su aburrido trabajo de oficina, se vio a sí misma en esa mesa en el futuro, se agobió y decidió dejarlo. A partir de ahí, probó suerte en los escenarios y se apuntó a un Riot Comedy que se hizo sólo con cómicas mujeres, en El Volander, en Mislata. Pero se quedó sin sitio. Una hora antes de que comenzara el evento, los organizadores la llamaron para cubrir un hueco. Y aunque no se había preparado nada, Saray no se lo pensó. Echó mano de anécdotas personales y de amigas, montó una historia algo escatológica de una cita que salió mal y listo. «Cuando estaba en el escenario sentí que algo hacía click». Pero poco después le pilló la pandemia y la cancelación de los eventos. Así que aprovechó para seguir formándose y comenzó a trabajar en À Punt radio, junto a la también cómica María Juan. En la radiotelevisión pública valenciana ha pasado por varios programas hasta 2023. Después, pasó a Europa FM, a 'Cuerpos Especiales', con la también cómica Eva Soriano. Ha colaborado con Netflix en numerosas alfombras rojas y hasta en 'Todo es mentira' de Cuatro. Entretanto, ha seguido haciendo bolos de comedia por varias ciudades, entre ellas, es ya una habitual de los escenarios madrileños. En esas tablas ha coincidido mucho con Pablo Ibarburu y con Miguel Campos, colaborador y guionista de La Revuelta respectivamente. Precisamente, de Ibarburu salió la idea del piso zulo que ha acabado cuajando. Y en marzo de este año, le llegó la llamada del programa de Broncano.

Ampliar Saray Cerro RTVE

Allí se estrenó como inquilina del zulo que Ibarburu había puesto en alquiler para mostrar los problemas del mercado actual. Y lo que en principio era un gag de un solo programa la ha llevado a ser ya un personaje habitual del late night de TVE. Tanto, que esta semana incluso ha salido de ese pisito para irse con su nueva mejor amiga Lalachús a un karaoke. Desde esa posición hace algo complicado como es hacer humor de un drama que es para muchas personas un problema real. Pero desde un prisma que busca poner encima de la mesa la situación, no reírse de ella. Y ahí, Saray sabe de lo que habla. No ha tenido que inventarse el personaje, porque vive en el barrio del Cabanyal, en Valencia. «En mi calle estamos viviendo esto de un modo loco. Yo llevo desde los 17 viviendo de alquiler y si no fuera porque tengo mucha suerte con que mi casero no es un especulador, no sabría dónde vivir», señala. «No podría pagarme vivir en mi barrio», dice. Su colaboración se ha hecho ya un hueco fijo, porque el público ya la reconoce como una más del equipo. «Tengo la reponsabilidad de hacer comedia de una situación dramática, pero no quiero blanquear esa precariedad ni romantizarla», explica.

Ampliar Saray Cerro, con su 'bestie' Lalachús RTVE

Ella, que sigue viviendo en Valencia, también pasa algunos días en Madrid para grabar el programa y seguir haciendo comedia. Pero allí tiene una habitación en casa de un amigo. «Las habitaciones en pisos compartidos están ya por 500 euros. Es una locura», dice. Para el programa prepara con antelación una pequeña base de guion para la sección, Sobre todo para la parte técnica. Pero luego, casi todo es improvisación. «Es la magia del momento. Del directo. y cuando eso pasa es muy guay. Nunca sabes por dónde va a salir David», señala. Y eso, la mantiene siempre alerta. «En el programa me han dado mucha tranquilidad y mucha confianza para improvisar». Ahora, está valenciana es una de las pocas mujeres que algunas noches desfilan por ese codiciado escenario del teatro junto a la Gran Vía.