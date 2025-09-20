Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Sara Orriols. Telecinco

Así es Sara Orriols, la pareja de Matías Roure en 'Bailando con las estrellas'

Nació en Barcelona, aunque vive en Madrid

AT

Sábado, 20 de septiembre 2025, 20:50

Sara Orriols tiene 27 años y lleva once en el circuito de competición profesional. Está especializada en baile deportivo, ritmos latinos, comercial, lírico… También trabaja como profesora de parejas y solistas de competición, así que tiene paciencia para la enseñanza.

Sara Orriols nació en Barcelona en 1998, aunque actualmente vive en Madrid.

En TVE apareció en The Dancer en 2021 y en el videoclip de Dua Lipa de su tema Physical.

En la edición de 'Bailando con las estrellas' 2025 (Telecinco, 22.00 horas) es pareja de baile de Matías Roure, modelo y actor de 42 años, conocido en España por ser el barman de 'First Dates' desde su estreno en 2016, se enfrenta a algo totalmente desconocido para él hasta ahora, ser concursante de 'Bailando con las estrellas'.

'Bailando con las estrellas' se emite los sábados en Telecinco, a las 22.00 horas. Participan en esta edición: Bárbara Rey, Anabel Pantoja, Tania Medina, Pepe Navarro, Aless Gibaja, Blanca Romero, Nona Sobo, Sara Escudero, Nerea Rodríguez, Manu Tenorio, Iago García, Jorge González y Matías Roure.

