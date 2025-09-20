Así es Sara Orriols, la pareja de Matías Roure en 'Bailando con las estrellas' Nació en Barcelona, aunque vive en Madrid

Sara Orriols tiene 27 años y lleva once en el circuito de competición profesional. Está especializada en baile deportivo, ritmos latinos, comercial, lírico… También trabaja como profesora de parejas y solistas de competición, así que tiene paciencia para la enseñanza.

Sara Orriols nació en Barcelona en 1998, aunque actualmente vive en Madrid.

En TVE apareció en The Dancer en 2021 y en el videoclip de Dua Lipa de su tema Physical.

En la edición de 'Bailando con las estrellas' 2025 (Telecinco, 22.00 horas) es pareja de baile de Matías Roure, modelo y actor de 42 años, conocido en España por ser el barman de 'First Dates' desde su estreno en 2016, se enfrenta a algo totalmente desconocido para él hasta ahora, ser concursante de 'Bailando con las estrellas'.

'Bailando con las estrellas' se emite los sábados en Telecinco, a las 22.00 horas. Participan en esta edición: Bárbara Rey, Anabel Pantoja, Tania Medina, Pepe Navarro, Aless Gibaja, Blanca Romero, Nona Sobo, Sara Escudero, Nerea Rodríguez, Manu Tenorio, Iago García, Jorge González y Matías Roure.

