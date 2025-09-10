Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Dos atracadores disfrazados de basureros roban 120.000 euros en un banco en Valencia
Logo Patrocinio
El MetLife Stadium de Nueva York donde el 19 de julio de 2026 se jugará la final. R. c.

RTVE emitirá la Copa del Mundo 2026

La corporación ha llegado a un acuerdo con Mediapro para la adquisición de los derechos de la competición que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México entre el 11 de junio al 19 de julio de 2026

C. P. S.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:15

RTVE emitirá el Mundial de fútbol 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México en el verano de 2026 tras el acuerdo logrado con la FIFA. Es la primera vez que tres países comparten la organización de una Copa del Mundo.

La competición se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 y será el más largo de la historia, ya que competirán por primera vez 48 selecciones de los cinco continentes, en vez de las 32 de los anteriores. Se disputarán 104 partidos en total, en once ciudades de Estados Unidos, tres de México y dos de Canadá, un 62% más que en el anterior Mundial, que tuvo 64 partidos.

RTVE emitirá un partido por cada jornada de la competición, destacando todos los que dispute la selección española y los más importantes del torneo. Entre ellos, el partido inaugural el 11 de junio desde el Estadio Azteca de Ciudad de México con el debut del equipo mejicano, los principales partidos de octavos y cuartos de final, las dos semifinales y los partidos por el tercer y cuarto puesto y la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

El sorteo final para definir la composición de los 12 grupos de la Copa Mundial se realizará el 5 de diciembre en el Centro Kennedy en Washington. España lidera su grupo de clasificación tras las dos amplias victorias en Bulgaria y Turquía y espera ser una de las selecciones cabezas de serie.

España cerró 2024 como tercera selección en el ranking FIFA tras Argentina y Francia y es una de las 8 selecciones del planeta que han ganado la Copa del Mundo junto a Brasil, Alemania, Italia, Argentina, Francia, Uruguay e Inglaterra desde su primera edición en 1930.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un vecino reduce y desarma a un hombre que atacó con un machete a su mujer en Benicalap
  2. 2 Ordenan la detención de un mecánico por violar a una clienta en su taller de Valencia
  3. 3 Aemet anuncia el último coletazo de lluvias en la Comunitat antes de un cambio radical del tiempo
  4. 4 Abren un expediente a los policías que no intervinieron ante la agresión de un guardia civil a una joven en Oliva
  5. 5 La actriz Úrsula Corberó, embarazada de su primer hijo con Chino Darín
  6. 6

    La maraña judicial del excomisionado José María Ángel
  7. 7

    Las carencias del SAIH en este temporal: marca alerta roja en el Poyo cuando el cauce está vacío
  8. 8 La espectacular fiesta en la villa de Josita Boluda en Benicàssim
  9. 9

    LaLiga incumple su reglamento para favorecer al Barça y accede a que juegue ante el Valencia en el Johan Cruyff
  10. 10

    El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general y le impone 150.000 euros de fianza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias RTVE emitirá la Copa del Mundo 2026

RTVE emitirá la Copa del Mundo 2026