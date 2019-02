TVE se despide de 'Lo siguiente' Imagen de promoción de 'Lo siguiente'. / TVE La falta de audiencia obliga a la cadena pública a intentarlo de nuevo y buscar una nueva propuesta a partir del 7 de marzo JULIÁN ALÍA Domingo, 24 febrero 2019, 18:40

Cuatro meses ha durado 'Lo siguiente' en el 'access' del 'prime time' de La 1 de TVE, que este lunes a las 22:05 horas recibe la visita de Miguel Poveda y el martesa Jorge Sanz en la última entrega de la semana, ya que el miércoles y el jueves el canal emite los partidos de vuelta de la Copa del Rey de fútbol. El programa conducido por Raquel Sánchez Silva, que también presenta 'Maestros de la costura', llegó para sustituir a 'Hora Punta', el espació de Javier Cárdenas, y no ha logrado igualar su 'share' ni hacerse un hueco entre la competencia por una porción reseñable del pastel.

«Mucho ánimo a todo el equipo de 'Lo siguiente' en este momento tan complicado. Por suerte, Raquel Sánchez Silva tiene otros programas como 'Maestros de la costura' y seguirá trabajando», puso el propio Cárdenas en Twitter al conocer la noticia. Algo parecido le había pasado a su equipo meses atrás, con la diferencia de que su programa sí había sido renovado. Y también quiso dejar constancia de ello: «No podemos dejar de pensar en ese equipo, como le pasó en su momento al nuestro de 'Hora Punta', que TVE dejó en la calle en pleno mes de agosto, sin avisar y cuando ya habían rechazado otros proyectos. Abrazos y fuerza».

'Lo siguiente' se despide finalmente de la programación del ente público el 7 de marzo. Desde TVE intentaron encauzarlo durante los primeros meses de 2019, como propósito de año nuevo, y apostaron más fuerte por la actualidad, pero tampoco dio resultado. A la salida de la cómica Valeria Ros, que comentó su andadura y despido en 'La lengua moderna', y más tarde en 'La vida moderna', ambos de la Cadena Ser; le siguieron las incorporaciones de nuevos colaboradores como Álvaro Berro (reportero de 'El programa de Ana Rosa'), Juan Luis Cano ('Gomaespuma') o la actriz Llum Barrera. Pero nada pareció convencer a los telespectadores en un horario de difícil calado.

Con una audiencia media cifrada entre el 6% y el 7% de 'share', que en contadas ocasiones alcanzó el 8%, y que en otras apenas ha superado el 4%, ya no es que 'Lo siguiente' no pueda hacer frente a 'El Hormiguero' (Antena 3) o 'El Intermedio' (La Sexta), con más de una década en antena, sino que a menudo tampoco puede plantar cara a 'First Dates' (Cuatro), el espacio de citas que conduce Carlos Sobera. Y, aunque sí que ha contado con mejores críticas que su antecesor ('Hora Punta'), o, al menos, no tan demoledoras, tampoco ha sido capaz de mejorarlo en audiencia.

La realidad es que no es algo que solo se le atragante a la corporación pública. Tampoco fue tarea fácil para las cadenas rivales encontrar el formato adecuado. De hecho, Telecinco, que fue la primera en apostar por emitir un programa con gancho justo antes de su propuesta estrella de la noche (como 'Camera Café' o 'El Informal'), ahora emite previas del contenido al que va dar paso en el horario de máxima audiencia. En el caso de TVE, en los últimos años lo ha intentado con el propio 'Hora Punta', 'TVEmos', y también con 'Desafía tu mente', presentado por Antonio Lobato, que tuvo su oportunidad en 2016 y regresó el pasado verano para marcar un 7,9% de cuota de pantalla.

Dentro del desastre, uno de los mejor parados es 'Viaje al centro de la tele', un programa que tira del enorme archivo histórico del ente público, y que funcionó muy bien en su regreso este verano, con un 10,9% de audiencia. Pese a ello, y aunque parecen empeñados en seguir buscando un formato que haga las veces de telonero al estilo de algunos de sus competidores, todavía se desconocen los planes de TVE de cara al próximo 11 de marzo cuando 'Lo siguiente' ya no sea más que lo anterior.