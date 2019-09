Rosa López desvela cómo su carrera musical estuvo a punto de destrozarse La cantante Rosa López. / LP La cantante confesó un episodio de su pasado que estuvo a punto de dejarla sin voz LAS PROVINCIAS Lunes, 23 septiembre 2019, 21:13

Para muchos de los concursantes que han pisado la academia musical más mediática, haber participado en 'Operación Triunfo' puede haber sido un sueño. Para Rosa López, no obstante, no fue así.

La cantante ha revelado, 18 años después de convertirse en la ganadora de la primera edición del concurso, el infierno que vivió tras su paso por 'Operación Triunfo'.

La artista granadina acudió a 'Aquellos maravillosos años', el formato que conduce Toñi Moreno en TeleMadrid, acompañada de otras exconcursantes del primer 'OT': Geno, Gisela y Natalia Rodríguez. Un programa que pretendía repasar la participación de las cuatro chicas en el concurso y su trayectoria profesional.

Al repasar sus respectivas vidas tras saltar al mundo de la fama, Rosa López desveló a la audiencia un episodio de su pasado que la traumatizó. Aunque ya había avanzado en un entrevista con Bertín Osborne, hace un par de años, que su carrera musical estuvo a punto de verse truncada, nadie conocía los motivos. No obstante, fue en el espacio de Toñi Moreno donde la cantante aprovechó para deshaogarse.

Las cuatro extriunfitas junto a Toñi Moreno. / LP

La carrera de Rosa estaba en su mejor momento. Ganadora del primer 'OT' y representante de España en Eurovisión. Un futuro en el mundo de la música que estuvo a punto de quebrantarse.

Tal y como relató ante la audiencia de 'Aquellos maravillosos años', los hechos ocurrieron durante su primera gira en solitaria. Una de las personas que componían su equipo insistió en varias ocasiones que la cantante no estaba bien y debía ver a un médico, ante el miedo de que la voz de Rosa fallase.

Un doctor visitó a la cantante durante un concierto que ofreció en El Escorial (Madrid), lo que supuso un antes y un después en su carrera y su vida. Antes de salir al escenario le inyectoron un «bote de colorcillo azul y blanco», confesó Rosa. «No sé que me pincharon en el culo», recalcó.

Según la cantante, «a raíz de eso me pasaron muchas cosas». Emocionada, 'Rosa de España' relataba como tras ese suceso tuvo un quiste provocado por el esfuerzo: «Te quitan la voz y desapareces». Tal y como describió en el programa, «en el primer concierto me fue bien, el siguiente también, pero en el tercero durante la sexta canción no es que no pudiera cantar, es que me asfixiaba».

La artista tuvo que someterse a más de ocho meses de aislamiento y recuperación. Se quedaba en casa sin hablar y se comunicaba con una pizarra.

A estas denuncias se sumaron el resto de invitadas de Toñi Moreno. Las extriunfiutas relataron que les sometían a condiciones muy duras durante las giras. «Nos daban de comer un bocadillo y un refresco». Pero, sobre todo, defendieron a su compañera: «Hicieron una auténtica barbaridad con esta señora. Cantaba en unas tonalidades que no le corresponde y no adecuaron las canciones a su tesitura de voz».

A pesar de este capítulo del pasado de Rosa, la cantante no quiso que fuese el tema principal y aprovechó para «dar las gracias a la vida» por todo lo que le ha ocurrido por este tiempo. Además, quiso perdonar a la persona que le hizo ver al médico e incidió en que no era de la productora del programa de 'OT', 'Gestmusic'.