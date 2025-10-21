'La Revuelta' vence a 'El Hormiguero' con la visita de Gabriel Rufián: las audiencias del lunes en televisión David Broncano se impone a Pablo Motos por cuatro décimas

Sara Bonillo Valencia Martes, 21 de octubre 2025, 08:42 | Actualizado 08:48h.

Ganar a 'El hormiguero' en audiencia no es una tarea nada fácil, David Broncano lo sabe bien. Aunque la primera temporada de 'La Revuelta' consiguió superar al formato de Antena 3 en numerosas noches, TVE no está teniendo la misma suerte en su segunda temporada.

Desde su regreso tras las vacaciones, Pablo Motos ha ganado a David Broncano en la mayoría de ocasiones, recuperando así el liderazgo del prime time. Pero esta semana se ha roto la buena racha para 'El Hormiguero'.

Este lunes, 'La Revuelta' consiguió superar a 'El Hormiguero' en audiencia por cuatro décimas. El programa de David Broncano anotó un 14,4% de share y una media de 1.760.000 espectadores gracias a la visita de Gabriel Rufián.

El diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, respondió sin tapujos a las preguntas clásicas del programa, explicó los detalles de su famoso vídeo bailando con la actriz Ester Expósito y se mojó con la situación de la vivienda en España.

Por su parte, 'El Hormiguero' se quedó un poco más atrás, anotando un 14% de cuota de pantalla y una media de 1.686.000 espectadores con la visita del seleccionador nacional de fútbol de España, Luis de la Fuente.