Ramón García, contundente con 'La familia de la tele y su cancelación': «Su traje era de Telecinco» El presentador de 'Grand Prix' asegura que «los programas del corazón ya no funcionan tanto porque ya no tenemos famosos transversales»

A. Pedroche Sábado, 28 de junio 2025, 13:17 Comenta Compartir

Una de las noticias televisivas de las últimas semanas ha sido la cancelación de 'La familia de la tele'. El programa se despidió de Televisión Española con un curioso espectáculo. Sobre este tema ha hablado uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla en nuestro país: Ramón García. El de Bilbao ha explica por qué, bajo su criterio, el formato de La Osa Producciones Audiovisuales no ha funcionado y ha tenido unos números de audiencia muy bajos.

«La gente ya ha cogido una dinámica con sus productos y meter un producto nuevo es muy complicado», ha explicado el presentador del 'Gran Prix' que llegará de nuevo este verano a la cadena pública. 'La familia de la tele 'contaba con míticos colaboradores de la televisión, que trabajaban antes en Mediaset. Sin embargo, conocerlos no ha sido suficiente para que los espectadores les dieran una nueva oportunidad en la cadena pública.

García, consciente de la dificultad de los programas diarios para mantenerse arriba en las audiencias, asegura que si supiese el motivo «sería director de Televisión Española». Pero expone que «el 85% de los estrenos fracasan porque están muy sujetos ya a lo que está y cuando llega algo nuevo a la gente le da pereza cambiar».

«Te pueden poner un traje que no te sienta bien. Si a ti te ponen un traje que no te encaja, es imposible que salga bien. Iigual su traje era de Telecinco y al llevarlo a Televisión Española no ha gustado», ha seguido ejemplificando.

«Los programas del corazón ya no funcionan tanto porque ya no tenemos famosas transversales, pero sí que nos interesan las historias cercanas con las que nos sentimos identificados», asegura.

«El Grand Prix funciona porque todos tenemos un pueblo y nos vemos reflejados en esas chicas y en esos chicos que salen aquí», explica el presentador. También apunta que «por mucho que llegue algo mejor, con mucha gente, más nuevo, con más presupuesto, cuesta meterlo. Por eso cada vez cuesta más que triunfen los estrenos en televisión».

Temas

Televisión