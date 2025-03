J. Moreno Madrid Jueves, 27 de marzo 2025, 01:36 Comenta Compartir

Vuelve con su familia televisiva. La presentadora Carlota Corredera (Vigo, 50 años) se pone al frente de 'Tentáculos', el nuevo programa de Ten (de lunes a viernes a las 18:30 horas) con entretenimiento y actualidad en directo, que relevará al equipo de 'Ni que fuéramos shh' en las tardes del canal temático antes de dar su salto a las tardes de La 1. La periodista gallega regresa además con La Osa Producciones Audiovisuales, la productora con la que trabajó en 'Sálvame' y otros espacios en Telecinco.

- ¿Qué siente al volver a televisión?

- La última vez que presenté un programa que fue en enero de 2023. Han pasado ya unos años, pero no he tenido la sensación tampoco de estar parada. He hecho todo lo que he podido, no he dejado de trabajar, aunque evidentemente con una repercusión mucho más pequeña. En RNE estoy desde septiembre del 2023 en 'Las tardes' de Lourdes Maldonado y en TVE con '59 segundos', que para mí fue un resurgimiento real porque Gemma Nierga es un referente. Ahora he vuelto con 'Tentáculos', un proyecto ilusionante porque siento que vuelvo a presentar con mi familia. Hay gente de esta productora que fueron becarios míos y de repente son productores. Bajo ningún concepto quiero decepcionar a las personas que han vuelto a confiar en mí y ojalá a la gente le guste.

- ¿Cómo ha cambiado Carlota Corredera desde su último programa en Telecinco?

- En '¿Quién es mi padre?' es verdad que había un programa más previsto para emitir que era de Miguel Gila, pero se emitió sin plató. A mí me hubiese gustado, como decía María Teresa Campos, haberme despedido de mi público. Eso no sucedió y no pasa nada. Luego estuve también en un 'Mediafest', que fue mi última aparición en Mediaset y ya está. No soy la misma persona, ni la misma profesional. Me han pasado muchas cosas en mi vida personal que sin duda me han cambiado y no soy la misma en muchos sentidos. Tengo ya 50 años y tengo muy claro lo que no quiero. Pero lo que sí quiero es seguir realizándome profesionalmente en un proyecto como 'Tentáculos' y dejarme la piel en todo lo que me propongan.

- Sus excompañeros de 'Sálvame' vivieron un final traumático en Mediaset. ¿Cómo recuerda su salida de Telecinco?

- Soy una persona que considero que tengo una gran ventaja en la vida. No soy rencorosa. Es algo muy bueno no vivir con rencor porque te ayuda mucho en los temas de salud mental. Yo no puedo decir que mi salida de Mediaset fuera honrosa ni honorable, pero tengo la conciencia tranquila. Entregué 18 años de mi vida a Mediaset y yo me sigo alegrando de sus alegrías y nunca me alegro de cuando les va mal. Para mí esa cadena no son ni sus directivos ni sus directivas ni sus presentadores, son los equipos. Y claro que tengo una cicatriz, pero eso significa que la herida se ha cerrado. Tener heridas abiertas no te permite avanzar. He estado 18 años en esos pasillos y platós de Telecinco y me quedo con lo bueno. Evidentemente lo pasé muy mal porque es duro parar e irte a tu casa después de años con un ritmo trepidante. Nadie puede decir que me echasen por hacer mal mi trabajo o por no cumplir expectativas de audiencia.

Violencia vicaria

- La serie documental de Rocío Carrasco se politizó y parece que marcó un punto de inflexión en la cadena.

- Me quedo con lo bueno. Hoy en España hay un debate con el libro sobre José Bretón y todo sabe de qué estamos hablando porque conseguimos explicar a la gente en 'prime time' qué es la violencia vicaria. Estoy orgullosísima de lo que se hizo en ese programa, de lo que consiguió, no solo a nivel de audiencias, aunque hay gente que lo critica y se niega a reconocerlo, pero la realidad es que fue el programa más visto de 2021, y no pasa nada. Todos aprendimos mucho, yo la primera, de los errores que cometí como periodista por no tener suficiente conocimiento.

- ¿Qué errores cometió?

- Los errores que cometí prefiero guardármelos para mí, porque sé que los van a utilizar en mi contra. Hay mucha gente que en redes sociales que me dice: 'Ahora que vuelves, espero que hayas aprendido la lección'. Y me dan ganas de responder: 'Cuéntame, ¿cuál es la lección?'.

- Los más críticos ven en ese programa el inicio del declive de Telecinco.

- La cadena gestionó muy mal ese producto televisivo, que era mucho más que un simple programa. Estábamos acostumbrados a un tipo de entretenimiento y a ejercerlo de una manera. Deberíamos habernos abstenido de hablar todas las personas que no teníamos conocimientos suficientes. Yo me preocupé por formarme en violencia de género. Este ha sido el programa más importante de mi vida y estoy muy orgullosa. Mantengo mi compromiso intacto con las víctimas.

- ¿Ha hablado con Jorge Javier Vázquez ahora que van a rivalizar en la misma franja?

- No, hace tiempo que no hablo con él. Le escribí en el estreno de la anterior edición de 'Supervivientes' para desearle suerte y me respondió con un mensaje de audio muy chulo. No hemos hablado más.

- ¿Ha echado de menos alguna llamada?

- Siempre se echan de menos algunas llamadas, pero contaré algo bonito: creo que el 75% de los presentadores que están en antena me han escrito. Y no voy a decir nombres, pero son de todas las cadenas. Para mí, eso es muy bonito porque creo que son sinceros cuando me dicen que la televisión me ha echado de menos.

- Sus excompañeros de 'Sálvame' se mudan de Ten a las tardes de TVE.

- Yo voy a intentar ayudar a la mudanza, a ver si me dejan, claro. Pero yo ayudar a la mudanza me encantaría, claro. Si lo que yo he leído que va a suceder, sucede, yo lo celebraré muchísimo. A mí me encantaría ver a María Patiño entrar por la puerta grande de Prado del Rey.