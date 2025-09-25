Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Hugh Jackman y Rebecca Ferguson LP

Programación de televisión: las mejores películas de hoy jueves gratis y en abierto

Entretenimiento ·

La oferta para este 25 de septiembre también ofrece una cinta de suspense sobre un crimen sin resolver

A. Pedroche

Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:05

Ver buenas películas desde casa puede ser una auténtica odisea en ocasiones. Hoy en día parece que es obligatorio tener contratados los servicios de una plataforma de streaming para ver contenido de calidad. De hecho, es raro que alguien no tenga contratado alguna.

En Netflix, Prime Video, Max, Disney+ o Filmin encontramos una gran variedad de contenidos para ver a la carta desde la comodidad del hogar. Un amplio catálogo en el que encontramos distintos géneros. Todo un abanico de opciones. Para poder acceder a ellas hay que pagar una cuota mensual que ronda entre los 15 y 20 euros por plataforma. Un gasto que desafortunadamente no todo el mundo se puede permitir con la realidad económica actual.

La televisión en abierto continúa ofreciendo cine en su parrilla para el disfrute de los espectadores. Ver estas películas es totalmente gratuito. No es necesaria una suscripción a un servicio televisivo puesto que se trata de canales de la TDT. Estas son algunas de las mejores películas para ver este jueves 25 de septiembre en televisión:

  1. Paramount Network 22.00 horas

    Hércules: El origen de la leyenda

Año: 2014

Dirección: Renny Harlin

Reparto: Kellan Lutz, Scott Adkins, Gaia Weiss, Roxanne McKee, Liam Garrigan, Liam McIntyre, Rade Serbedzija, Johnathon Schaech, Luke Newberry, Kenneth Cranham, Mariah Gale, Sarai Givaty

Sinopsis: En la Grecia Antigua, año 1200 A.C. En un intento desesperado por liberar a su pueblo de la opresión de su vengativo esposo, la reina Alcmena dirige sus súplicas hacia los dioses y fruto de sus plegarias nace Hércules, engendrado por Zeus, padre de los dioses y los hombres. Ajeno a su verdadera identidad, Hércules sufre el desprecio del rey Anfitrión, quien favorece siempre a su hijo legítimo, Ificles.

  1. Golpe de estado

Año: 2015

Dirección: John Erick Dowdle

Reparto: Lake Bell, Owen Wilson, Pierce Brosnan, Sterling Jerins, Spencer Garrett, Karen Gemma Dodgson, Claire Geare, Sahajak Boonthanakit, Bonnie Zellerbach, Russell Geoffrey Banks

Sinopsis: Una familia estadounidense, recién llegada a un país del Sudeste Asiático por motivos laborales, se encuentra atrapada en medio de un violento golpe de Estado. Desesperadamente intentarán escapar de un ambiente en el que los extranjeros, como ellos, son inmediatamente ejecutados.

  1. La Sexta 22,45 horas

    Reminiscencia

Año: 2021

Dirección: Lisa Joy

Reparto: Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Angela Sarafyan, Thandiwe Newton, Natalie Martinez, Cliff Curtis, Marina de Tavira, Teri Wyble, Daniel Wu, Sam Medina, Nico Parker

Sinopsis: Nick Bannister, un investigador privado que se interna en el oscuro y seductor mundo del pasado, ayuda a sus clientes a recuperar recuerdos perdidos. Vive a orillas de la costa de Miami que se encuentra sumergida en gran parte bajo el mar. Un día, su vida cambia cuando aparece Mae, una nueva clienta. Aunque Mae solo acude a su consulta para encontrar un objeto perdido, se convertirá en una peligrosa obsesión. Mientras Bannister intenta encontrar el motivo de la desaparición de Mae, descubre una violenta conspiración y, al final, deberá responder a la gran pregunta: ¿Hasta dónde llegarías para aferrarte a tus seres queridos?

Otras películas para ver hoy en televisión

- 'Colinas ardientes'. La 2. 12.15 horas

- 'El nuevo Karate Kid'. BeMad. 13.27 horas

- 'Alejandro Magno'. BeMad. 17.21 horas

- 'Mi crimen'. La 2. 22.00 horas

- 'El precio de la venganza'. FDF. 22.55 horas

- 'Secuestrado'. Divinity. 22.55 horas

