¿Quiénes son los presentadores de los Sanfermines 2025 en TVE?

Vuelven los Sanfermines y lo hacen, como ya es tradición, a TVE. Un año más, la cadena pública se vuelca con la fiesta de Pamplona, una de las más internacionales de nuestro país, y lo hace con un despliegue compuesto por más de 100 profesionales que cubrirán la información de los encierros de la capital navarra del 7 al 14 de julio.

Las fiestas arrancan el domingo, 6 de julio, con el tradicional Chupinazo, que será retransmitido en directo en todos los canales de RTVE. Ocurrirá lo mismo con los míticos encierros, que hacen madrugar a multitud de aficionados al toro. La cadena pública conectará a las 07:15 horas para contar todo lo que ocurre en los momentos previos a la gran cita.

Los encargados de narrar a los espectadores todo lo que ocurre serán, por cuarto año consecutivo, Ana Prada y Julian Iantzi. Ambos se pondrán al frente de 'Vive San Fermín'. «Siempre digo que es la única vez al año que madrugamos sin sueño, y con una sonrisa. El madrugón de San Fermín no cuesta porque se coge con mucha ilusión. Este año nos espera mucha emoción, muchos nervios y, sobre todo, muchísima diversión, que es lo que tratamos cada día desde las 07:15 horas. San Fermín es una fiesta para todos. Además de la emoción del encierro, intentamos transmitir la fiesta, que la gente la conozca, que se diviertan. Son solo 9 días al año, 204 horas... Hay que aprovecharlas porque es algo único en el mundo», ha explicado Ana Prada.

Para Iantzi, 'Vive San Fermín' es, ante todo, «verdad que traspasa la pantalla»: «La alegría de las 07:15 de la mañana es alegría; la adrenalina, también; es la actitud». Y después, antes de los encierros, señala, es momento de «bajar un poco, la gente se juega la vida, están concentrados. Es un momento muy peligroso para los corredores». «A la hora de narrar, yo intento comunicar para la gente que no conoce qué es un derrote, que es un toro cárdeno, un trapío… El 100% de la gente que me está viendo tiene que entender lo que estoy contando. Y de la parte más especializada se encarga nuestro experto, Teo Lázaro», ha dicho.

«Como he corrido durante muchísimos años, mi papel es el de «experto», poder contar en primera persona, y tratar de transmitir las emociones que se viven en el recorrido. Intento contar la parte técnica, la parte ecmocional de la carrera», ha contado Lázaro, que no se atreve a pronosticar qué encierros serán los más peligrosos este año: «Los más difíciles sobre el papel son los de Cebada-Gago, que este año son el 8 de julio; los de Jandilla, que también han dado encierros difíciles… pero los de Miura, a priori tranquilos, pueden dar sorpresas. No se sabe. Vamos a contener la respiración y contar qué es lo que va a suceder», ha aventurado.

Así es Ana Prada

Ana Prada es madrileña y nació en 1981. Se ha convertido en una de las caras más queridas de TVE y, sin duda, uno de los rostros más significativos de los Sanfermines. Su estilo cercano y su aire fresco ha conquistado a los espectadores que cada mañana se conectan a RTVE para ver los encierros en directo.

Su trayectoria arranca en Localia TV y pasa por 'El programa de Ana Rosa', pero es en RTVE donde ha brillado con luz propia, primero en 'España Directo' y en la actualidad en 'D Corazón'.

Así es Julian Iantzi

Nacido en California (y de padres navarros), Julián Lantzi es una de las caras conocidas de televisión en los últimos años. Comenzó su carrera laboral trabajando de administrativo, vendedor de seguros y hostelero, para después introducirse en el mundo de la televisión, donde tiene una larga trayectoria en Euskal Telebista y cadenas nacionales como Cuatro, Antena 3, La Sexta y TVE. El programa 'El conquistador del fin del mundo' lo lanzó a la fama.

Así es Teo Lázaro

Teo Lázaro es de Donostia y se describe a sí mismo con pamplonés «por motivos sentimentales», es decir, consorte. Desde 1991, con 17 años, corre en los Sanfermines «y si contamos también el encierro chiqui, con becerros, serían 39 años, desde los 7 años». Ahora también los retransmite a través de TVE.

Lázaro es asesor financiero y un apasionado confeso de la fiesta. En 2011 casi le cuesta la vida. En 2012 estaba otra vez corriendo.

'Vive San Fermín 2025'

Todos los días, del 7 al 14 de julio y a partir de las 7:15 horas, Julián Iantzi y Ana Prada presentarán 'Vive San Fermín 2025', con el experto corredor Teo Lázaro en los comentarios. Como cada año, el 6 de julio, desde las 11:00 horas, La 1 y RTVE Play vivirán el arranque de las fiestas de Pamplona con el tradicional Chupinazo desde el balcón de la casa consistorial.

Ana Valencia, Renata Rota, Maitane Bermejo, Fernando Ballesteros, Javier Erro y Sandra Román serán los seis reporteros encargados de narrar las fiestas de San Fermín desde cualquier punto de la ciudad y estarán, asimismo, a lo largo de los puntos más emblemáticos del recorrido de los encierros.

Ampliar Una parte del equipo de 'Vive San Fermín'. RTVE

Un centenar de personas y 32 cámaras distribuidas a lo largo de todo el recorrido -incluidas tirolinas que recorrerán la Cuesta de Santo Domingo y calle Estafeta y un dron que ofrecerá la salida de los toros desde los corrales- forman el dispositivo humano y técnico que hará posible que los telespectadores vivan los encierros desde casa como si estuvieran en Pamplona.

'Vive San Fermín 2025' también pondrá rostro y nombre a los protagonistas de la fiesta -corredores, pastores, dobladores, sanitarios…-; y mostrará de primera mano las sensaciones y emociones de los corredores minutos antes de que se lance el cohete. Asimismo, contará lo más destacado de este evento internacionalmente conocido y las historias humanas que esconde la ciudad durante estos días en los que la mirada está puesta en sus calles.

Por último, el Canal 24 horas vuelve a Pamplona un año más con Adrián Arnau para contar, desde la calle y en directo, todos los detalles de la cultura, la tradición y las celebraciones de una fiesta de alcance internacional que va mucho más allá de sus encierros.