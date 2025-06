El presentador Jordi González reaparece tras una grave enfermedad: «Me salvaron la vida»

María Gardó Valencia Lunes, 9 de junio 2025, 10:50 Comenta Compartir

Seis meses después de su retirada de los platós de televisión por motivos de salud, el presentador Jordi González ha reaparecido frente a las cámara para contar el calvario por el que ha pasado desde principios de año. El presentador de 'D Dorazón' se alejó de los focos a principios de 2025 y estuvo ausente hasta mediados de mayo.

Fue este sábado cuando le concedió una entrevista a Ricard Ustrell en el programa de la televisión catalana 'Col·lapse' para contar lo ocurrido. Su infierno comenzó durante un viaje de ocio a Medellín: «Me fui unos días de vacaciones y fui víctima de una bacteria que había en el ambiente. Salí de casa por la mañana y, al volver, me faltaba el aire. Me costaba mucho respirar, me senté en un jardín y no podía respirar», explicó. Inmediatamente se sometió a un chequeo médico para acabar descubriendo que no le llegaba oíxgeno al cerebro. «Lo poco que me llegaba lo utilizaba mi cuerpo para el corazón y para mantenerme con vida», señaló. «Y ya no recuerdo nada más hasta muchas semanas después», concluyó. Le diagnosticaron una bronconeumonía bilateral, una grave infección en los pulmones y que se agravó con una crisis renal.

El presentador contó que en el hospital le «salvaron la vida», permaneció dos meses en la UCI: «Me hicieron una traqueotomía, estaba sin poder hablar, con cinco sondas en el cuerpo y tres semanas en coma (...) No bajaba de 40 de fiebre, la presión arterial estaba por los suelos, no oxigenaba y me indujeron al coma para poder alargar un poquito más la vida mientras un antibiótico hiciera efecto», relató en la cadena catalana TV3.

📢 @jordiGlez: “Gràcies a aquesta experiència he canviat la prioritat de tot”

📝 Després d’una experiència molt propera a la mort, el periodista ha canviat la seva manera d’entendre la vida.#Col·lapse3Cat

📱https://t.co/1b4Ixdjzsh pic.twitter.com/aUJxQS7B9T — 3Cat (@som3cat) June 7, 2025

Cuando mejoró, González fue trasladado a España «en un avión medicalizado» para estar ingresado un tiempo más en una clínica en el que terminaron el tratamiento de la traqueotomía. Su principal «miedo» era «perder la voz» porque esta compleja operación «toca las cuerdas vocales».

Ahora, el presentador quiere tomarse la vida con calma. No quiere trabajar «ni mucho ni muchas horas» y le apetece hacer algún programa «de autor».

Temas

Televisión