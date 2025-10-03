La polémica canción dedicada a Sarah Santaolalla: «Un cerebro le persigue, pero ella es más veloz» El duo 'Los Mecanios' le ha escrito un tema y la colaboradora de televisión ha reaccionado

A.P. Viernes, 3 de octubre 2025, 13:19 Comenta Compartir

La colabora de televisión Sarah Santaolalla no deja indiferente a nadie. Es conocida por sus diversos enfrentamientos con otros tertulianos en diferentes programas en los que participa como, por ejemplo, 'En boca de todos'. Los espectadores que siguen el programa de Cuatro saben de la mala relación entre la analista y el duo musical de 'Los Meconios'. Han tenido varios desencuentros en directo. Sin embargo, en los últimos días se ha viralizado bastante el tema que este grupo musical le ha dedicado y que han llegado a cantar en un mitin de VOX.

La canción acumula cientos de miles de reproducciones y su letra es un ataque directo a la colaboradora. Tiene frases duras y en tono de burla. «Nadie sabe de dónde salió esta tipa», «Bocachancla en busca de atención», «La poligonera de plató» o «Un cerebro le persigue pero ella es más veloz», son algunos ejemplos.

Sarah Santaolalla ha reaccionado y se ha pronunciado sobre todo este asunto. Lo ha hecho en televisión, delante de millones de personas. «Me alegro de haber inspirado a dos idiotas, prefiero que se inspiren en mí que en Franco», ha dicho de manera tajante.

También comentaba que si con esta canción les ha servido para ganar algo de fama y hacerse más conocidos para que sepan quiénes son en el Benidorm Fest: «Espero que les haya servido, no me afecta lo que digan estos dos».

Letra completa

Corre Sarah, corre

Corre, corre Sarah, corre

El intelecto te está persiguiendo

Nadie sabe de dónde salió esta tipa

Pero está en la tele to's los santos días

Opinóloga del Temu, siempre esquiva a la razón

Un cerebro le persigue pero ella es más veloz

Sarah Santaolalla, súper choni de televisión

Bocachancla en busca de atención,

Sarah Santaolalla, la poligonera de plató

Dar vergüenza ajena es su obsesión.

Sarah es muy moderna y muy progresista

Le dice a 'les niñes' que hagan 'guarreridas'

Por cualquier memez te acusa de 'sexualizar'

Pero se hace fotos más propias del OnlyFans

Sarah Santaolalla, súper choni de televisión

Bocachancla en busca de atención,

Sarah Santaolalla, la poligonera de plató

Dar vergüenza ajena es su obsesión.

Corre Sarah, corre

Corre, corre Sarah, corre

El intelecto te está persiguiendo

Llévala a la tele, enchufale el micrófono

Comienza el show de Sarah, ese circo escatológico

En La 1 tiene un puesto al lao' de su 'papito'

Soltando chorradas, buscando 'casito'.

Sarah Santaolalla, súper choni de televisión

Bocachancla en busca de atención,

Sarah Santaolalla, la poligonera de plató

Dar vergüenza ajena es su obsesión.

Sarah Santaolalla, súper choni de televisión

Bocachancla en busca de atención,

Sarah Santaolalla, la poligonera de plató

Dar vergüenza ajena es su obsesión.

