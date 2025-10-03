Qué películas ver este viernes en televisión: de un seductor thriller protagonizado por Javier Bardem a una de acción con Jennifer López

Sara Bonillo Valencia Viernes, 3 de octubre 2025, 07:21 Comenta Compartir

Se ha hecho de rogar, pero por fin ha llegado el viernes. Después de una semana llena de trabajo y obligaciones del día a día, toca desconectar este fin de semana. Y qué mejor forma de hacerlo que con un paquete de palomitas y una buena película desde el sofá de casa.

Más allá de lo que puedan ofrecer las plataformas de streaming a través de su catálogo de cine y series, las cadenas de la TDT también han preparado una gran variedad de títulos y lo que es mejor, completamente gratis.

Concretamente para este viernes 3 de octubre, la televisión generalista ha programado desde una aclamada película dirigida por Taylor Hackford y protagonizada por Jason Statham y Jennifer Lopez a un seductor thriller protagonizado por Javier Bardem.

Consulta aquí todas las películas que podrás ver este viernes en televisión:

BeMad 15.30h Divergente

Año: 2014

Dirección: Neil Burger.

Reparto: Shailene Woodley, Theo James, Ashley Judd, Jai Courtney, Ray Stevenson, Zoë Kravitz, Miles Teller, Tony Goldwyn, Ansel Elgort y Maggie Q.

Sinopsis: En un mundo futurista donde la sociedad está dividida en diferentes facciones basadas en las virtudes humanas, Tris Prior es advertida de que es una Divergente y que nunca va a encajar en ningún grupo. Tris debe aprender a confiar en el misterioso Cuatro para ayudarle a averiguar por qué los Divergentes son tan peligrosos antes de que sea demasiado tarde.

La 1 TVE 22.00h One Ranger

Año: 2023

Dirección: Jesse V. Johnson.

Reparto: Thomas Jane, Dean Jagger, Dominique Tipper, Jess Liaudin, Rachel Wilde y Nick Moran.

Sinopsis: Alex Tyree, un ranger de Texas, es reclutado por los servicios de inteligencia británicos, dirigidos por Geddes, para localizar a un peligroso terrorista e impedir que detone una bomba radioactiva en el centro de Londres.

La 2 22.35h Éxtasis

Año: 1996

Dirección: Mariano Barroso.

Reparto: Javier Bardem, Federico Luppi, Leyre Berrocal, Silvia Munt, Daniel Guzmán y Alfonso Lussón.

Sinopsis: Rober, un joven de 25 años rebelde, ambicioso y enemigo del mundo oficial, está ansioso, casi desesperado, y no sabe por qué. Comparte su vida con Ona y Max. Una vida en la que únicamente tiene cabida un compromiso, el de la amistad.

Cuatro 22.00h Parker

Año: 2013

Dirección: Taylor Hackford

Reparto: Jason Statham, Jennifer Lopez y Michael Chiklis.

Sinopsis: Parker es un ladrón con un código ético particular: solo roba a los ricos. Pero tras una operación es traicionado por su equipo y dado por muerto. En este momento decide adoptar una nueva identidad para apoderarse del botín y que sus antiguos amigos lamenten haberlo conocido.

BeMad 22.15h ¿Conoces a Joe Black?

Año: 1998

Dirección: Martin Brest.

Reparto: Brad Pitt, Anthony Hopkins, Claire Forlani, Jake Weber, Marcia Gay Harden, Jeffrey Tambor, David S. Howard, Lois Kelly-Miller, Jahnni St. John y Richard Clarke.

Sinopsis: William Parrish es un poderoso y meticuloso magnate cuya vida se ve alterada por la llegada de un enigmático joven llamado Joe Black, de quien su hija se enamora.