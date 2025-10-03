Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Jason Statham y Jennifer López en una escena de la película Parker. L.P

Qué películas ver este viernes en televisión: de un seductor thriller protagonizado por Javier Bardem a una de acción con Jennifer López

Programación TV ·

Los títulos para ver en abierto este 3 de octubre

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:21

Comenta

Se ha hecho de rogar, pero por fin ha llegado el viernes. Después de una semana llena de trabajo y obligaciones del día a día, toca desconectar este fin de semana. Y qué mejor forma de hacerlo que con un paquete de palomitas y una buena película desde el sofá de casa.

Más allá de lo que puedan ofrecer las plataformas de streaming a través de su catálogo de cine y series, las cadenas de la TDT también han preparado una gran variedad de títulos y lo que es mejor, completamente gratis.

Concretamente para este viernes 3 de octubre, la televisión generalista ha programado desde una aclamada película dirigida por Taylor Hackford y protagonizada por Jason Statham y Jennifer Lopez a un seductor thriller protagonizado por Javier Bardem.

Consulta aquí todas las películas que podrás ver este viernes en televisión:

  1. BeMad 15.30h

    Divergente

Año: 2014

Dirección: Neil Burger.

Reparto: Shailene Woodley, Theo James, Ashley Judd, Jai Courtney, Ray Stevenson, Zoë Kravitz, Miles Teller, Tony Goldwyn, Ansel Elgort y Maggie Q.

Sinopsis: En un mundo futurista donde la sociedad está dividida en diferentes facciones basadas en las virtudes humanas, Tris Prior es advertida de que es una Divergente y que nunca va a encajar en ningún grupo. Tris debe aprender a confiar en el misterioso Cuatro para ayudarle a averiguar por qué los Divergentes son tan peligrosos antes de que sea demasiado tarde.

  1. La 1 TVE 22.00h

    One Ranger

Año: 2023

Dirección: Jesse V. Johnson.

Reparto: Thomas Jane, Dean Jagger, Dominique Tipper, Jess Liaudin, Rachel Wilde y Nick Moran.

Sinopsis: Alex Tyree, un ranger de Texas, es reclutado por los servicios de inteligencia británicos, dirigidos por Geddes, para localizar a un peligroso terrorista e impedir que detone una bomba radioactiva en el centro de Londres.

  1. La 2 22.35h

    Éxtasis

Año: 1996

Dirección: Mariano Barroso.

Reparto: Javier Bardem, Federico Luppi, Leyre Berrocal, Silvia Munt, Daniel Guzmán y Alfonso Lussón.

Sinopsis: Rober, un joven de 25 años rebelde, ambicioso y enemigo del mundo oficial, está ansioso, casi desesperado, y no sabe por qué. Comparte su vida con Ona y Max. Una vida en la que únicamente tiene cabida un compromiso, el de la amistad.

  1. Cuatro 22.00h

    Parker

Año: 2013

Dirección: Taylor Hackford

Reparto: Jason Statham, Jennifer Lopez y Michael Chiklis.

Sinopsis: Parker es un ladrón con un código ético particular: solo roba a los ricos. Pero tras una operación es traicionado por su equipo y dado por muerto. En este momento decide adoptar una nueva identidad para apoderarse del botín y que sus antiguos amigos lamenten haberlo conocido.

  1. BeMad 22.15h

    ¿Conoces a Joe Black?

Año: 1998

Dirección: Martin Brest.

Reparto: Brad Pitt, Anthony Hopkins, Claire Forlani, Jake Weber, Marcia Gay Harden, Jeffrey Tambor, David S. Howard, Lois Kelly-Miller, Jahnni St. John y Richard Clarke.

Sinopsis: William Parrish es un poderoso y meticuloso magnate cuya vida se ve alterada por la llegada de un enigmático joven llamado Joe Black, de quien su hija se enamora.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma que el cuerpo calcinado es el de Bea Guijarro
  2. 2 «Queremos que se haga justicia, no me creo que Bea subiera en chanclas a la montaña»
  3. 3 La última imagen de Bea
  4. 4 Quevedo cancela su concierto de hoy en Valencia
  5. 5

    Disney busca trabajadores en Valencia
  6. 6 Una inmobiliaria de Valencia transforma una guardería en 12 apartamentos de hasta 170.000 euros
  7. 7

    Mascarell revienta el pleno de Les Corts por su rifirrafe con la diputada con Síndrome de Down
  8. 8

    La red de narcos sobornó a altos cargos portuarios para infiltrar a más estibadores y camioneros
  9. 9

    ¿Por qué renuncia Fabuel a confeccionar el segundo traje de la corte infantil?
  10. 10

    Juan Manguán, el hombre que nunca se jubilará: 77 años y al pie de su taller en el corazón del Carmen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Qué películas ver este viernes en televisión: de un seductor thriller protagonizado por Javier Bardem a una de acción con Jennifer López

Qué películas ver este viernes en televisión: de un seductor thriller protagonizado por Javier Bardem a una de acción con Jennifer López