Qué películas ver este viernes en televisión: de 'Rambo' a una de terror basada en un clásico de Stephen King Títulos para ver en la pequeña pantalla este 5 de diciembre

Tamara Villena Valencia Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:59

Con el viernes inauguramos el fin de semana y para muchos el plan por excelencia es tumbarse en el sofá a descansar de la semana viendo una buena película. Para dar con algún título interesante no hace falta recurrir a las plataformas de 'streaming', basta con pegar un vistazo a los canales de la televisión, que emiten cada día opciones para todos los gustos.

Estas son las películas que puedes ver en televisión este 5 de diciembre:

1 La 1 22.00 horas Hanna

Sinopsis: Hanna es una chica brillante y curiosa de 16 años. Tiene la fuerza y la energía de un soldado, puesto que fue criada por su padre, Erik, un exagente viudo de la CIA, en las salvajes tierras del norte de Finlandia. Erik ha enseñado a Hanna a leer y escribir con tan solo una enciclopedia y un libro de cuentos de hadas y le ha entrenado con un duro programa de autodefensa. La chica ha vivido una vida muy diferente a la de cualquier otra adolescente, ya que ha recibido una educación para convertirse en una perfecta asesina. Pero en el mundo real hay una cuenta pendiente con la familia de Hanna, y Erik, con una mezcla de orgullo paternal y temor, se da cuenta de que ya no puede retener más a su hija.

Director: Joe Wright, 2011

Interpretes: Saoirse Ronan, Eric Bana, Cate Blanchett, Tom Hollander, Olivia Williams, Vicky Krieps

2 La 2 22.40 horas La cuarta ventana

Sinopsis: Dora, Luisa y Linda son tres jóvenes modistas, amantes de la vida nocturna y la diversión. Un día, al regresar a la casa que comparten, tras pasar una noche de juerga y terminar en la comisaría, encuentran a una muchacha gravemente herida en el cuarto de baño.

Director: Julio Coll, 1963

Interpretes: Emma Penella, Elisa Montés, Terele Pávez, Ángel del Pozo, Luis Induni, Gloria Osuna, Montserrat Julió, Leo Anchóriz, Carlos Ibarzábal, Joaquín Navales

3 Be Mad 20.28 horas Otra vuelta de tuerca

Sinopsis: En una misteriosa finca campestre en Maine, Kate es contratada como niñera a cargo de dos niños problemáticos, Flora y Miles. Pronto descubre que tanto los niños como la casa esconden oscuros secretos y las cosas no son lo que aparentan.

Directora: Floria Sigismondi, 2019

Interpretes: Mackenzie Davis, Finn Wolfhard, Brooklynn Prince, Joely Richardson, Denna Thomsen

4 Be Mad 22.04 horas La niebla de Stephen King

Sinopsis: En un pequeño pueblo de Maine, estalla de repente una violenta tormenta que termina tan bruscamente como comenzó. Entonces aparece una espesa niebla que va atrapando a la gente en sus hogares.

Director: Frank Darabont, 2007

Interpretes: Thomas Jane, Marcia Gay Harden, Laurie Holden, Andre Braugher, Toby Jones, William Sadler, Jeffrey DeMunn, Frances Sternhagen, Nathan Gamble, Alexa Davalos

5 Boing 21.30 horas Harry Potter y la piedra filosofal

Sinopsis: Tras la misteriosa muerte de sus padres, Harry Potter, siendo todavía un bebé, es enviado a casa de los Dursley, sus tíos. Harry se acostumbra a ellos, pero sueña con una vida mejor, llena de magia.

Director: Chris Columbus, 2001

Interpretes: Daniel Radcliffe, Richard Harris, Maggie Smith, Robbie Coltrane, Saunders Triplets, Fiona Shaw, Harry Melling, Richard Griffiths, Derek Deadman, Ian Hart

6 AMC 20.30 horas Safe

Sinopsis: Luke Wright es un agente cuya misión consiste en rescatar a una niña pequeña que ha sido raptada por una tríada de Nueva York. Ella es la única que conoce el código que puede acabar con la mafia rusa, con los agentes corruptos de la policía de Nueva York y con la propia tríada.

Director: Boaz Yakin, 2012

Interpretes: Jason Statham, Catherine Chan, Robert John Burke, James Hong, Anson Mount, Chris Sarandon, Sándor Técsy, Joseph Sikora, Igor Jijikine, Reggie Lee

7 Canal 22.04 horas La jungla: un buen día para morir

Sinopsis: El policía John McClane se encuentra por sorpresa en Moscú con su hijo Jack en el lugar y momento equivocados. Con los peores elementos de los bajos fondos rusos tras ellos y luchando contrarreloj para evitar una guerra, los dos McClane descubren que sus métodos opuestos para enfrentarse a las dificultades les pueden venir bien para aunar fuerzas para mantenerse vivos.

Director: John Moore, 2013

Interpretes: Bruce Willis, Jai Courtney, Sebastian Koch, Mary Elizabeth Winstead, Yulia Snigir, Radivoje Bukvic, Cole Hauser, Amaury Nolasco, Sergey Kolesnikov, Roman Luknár

8 Sundance TV 20.50 horas Begin Again

Sinopsis: Gretta y Dave, una pareja enamorada a la par que compañeros compositores, llegan a Nueva York cuando él firma un acuerdo con un importante sello discográfico. Pero su recién adquirida fama pronto tienta a Dave, quien hunde el mundo de Gretta cuando la deja de lado. Todo cambia cuando Dan, un ejecutivo discográfico en horas bajas, la descubre durante una actuación en los escenarios del East Village. Dan queda cautivado al instante por su talento y le propone empezar a trabajar juntos. Esta colaboración transforma a ambos, a la vez que compone la banda sonora de un verano neoyorquino.

Director: John Carney, 2013

Interpretes: James Corden, Keira Knightley, Mark Ruffalo, Hailee Steinfeld, Yasiin Bey, Karen Pittman, Paul Romero, Catherine Keener, Andrew Sellon, Ed Renninger

9 Xtrm 22.50 horas John Rambo

Sinopsis: John Rambo se ha retirado al norte de Tailandia. Pero su tranquilidad allí se ve interrumpida cuando unos misioneros le piden que les guíe Río Salween arriba y les deje donde puedan entregar suministros. Pese a negarse a penetrar en Birmania, Rambo acaba aceptando llevarles hasta allí. Apenas dos semanas después, el pastor Arthur Marsh se cruza con Rambo y le informa de que los misioneros no han regresado.

Director: Sylvester Stallone, 2008

Interpretes: Sylvester Stallone, Julie Benz, Matthew Marsden, Graham McTavish, Reynaldo Gallegos, Jake La Botz, Tim Kang, Maung Maung Khin, Paul Schulze, Cameron Pearson

10 AXN Movies 22.00 horas Regreso al futuro III

Sinopsis: La máquina del tiempo de Doc está averiada, de modo que está prisionero en la época del salvaje Oeste. Mientras tanto, Marty McFly está en 1995, donde encuentra una carta escrita por Doc en 1885. En ella el científico le pide que arregle el coche pero que no vaya a rescatarlo.

Director: Robert Zemeckis, 1990

Interpretes: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Mary Steenburgen, Thomas F. Wilson, Lea Thompson, Elisabeth Shue, Matt Clark, Richard Dysart, Pat Buttram, Harry Carey Jr.

11 Syfy 22.00 horas Ghost in the Shell: El alma de la máquina

Sinopsis: En un futuro próximo, la Mayor es una humana que, tras perecer en un terrible accidente, es sometida a una ciberevolución, gracias a la cual se convierte en una cíborg consagrada a detener a los criminales más peligrosos del mundo. El nuevo terrorismo es capaz de hackear la mente de las personas, apoderarse de su voluntad y controlarlas. La Mayor es la única cualificada para acabar con él. Mientras se prepara para enfrentarse al nuevo enemigo, la Mayor descubre que lo que cree saber sobre su pasado es mentira.

Director: Rupert Sanders, 2017

Interpretes: Scarlett Johansson, Pilou Asbæk, Takeshi Kitano, Juliette Binoche, Michael Pitt, Chin Han, Danusia Samal