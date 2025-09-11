Qué películas ver este jueves en televisión: de una comedia romántica con Pierce Brosnan y Julianne Moore a un taquillazo de Bruce Willis Los títulos para ver en abierto este 11 de septiembre

Sara Bonillo Valencia Jueves, 11 de septiembre 2025, 01:15 Comenta Compartir

Los canales de la TDT ofrecen a diario una amplia oferta de películas para todos los gustos y este jueves, 11 de septiembre, no es una excepción. A pesar de que vivimos en la era de las plataformas de televisión por pago como Netflix, Max, Prime Video o Disney +, la televisión en abierto sigue apostando por grandes títulos de Hollywood que merece la pena no perderse.

Concretamente este jueves hay varias opciones y entre ellas uno puede optar por ver desde un título de ciencia ficción dirigido por Antoine Fuqua a una comedia de amor protagonizada por Pierce Brosnan y Julianne Moore.

Entre la oferta de este jueves destacan las siguientes películas:

15.30 horas Be Mad RoboCop

Dirección: José Padilha.

Reparto: Joel Kinnaman, Gary Oldman, Michael Keaton, Abbie Cornish, Jackie Earle Haley, Michael Kenneth Williams, Jennifer Ehle, Jay Baruchel, Marianne Jean-Baptiste y Samuel L. Jackson.

Sinopsis: En el año 2028, el conglomerado multinacional OmniCorp se encuentra en el centro de la tecnología robótica. En el extranjero, el ejército ha estado usando sus drones desde hace años, pero su uso para el cumplimiento de la ley en territorio americano ha estado prohibido hasta el momento. Sin embargo, ahora OmniCorp quiere cambiar eso trayendo su controvertida tecnología a Norteamérica y lo hace aprovechando una oportunidad de oro. Cuando Alex Murphy, un cariñoso marido, padre y buen policía que lo da todo en su lucha contra el crimen y la corrupción en Detroit, resulta herido, OmniCorp ve su oportunidad para construir un oficial de policía mitad hombre, mitad robot. La visión de OmniCorp es tener un RoboCop en cada ciudad y conseguir así más millones para sus accionistas. Pero nunca contó con una cosa: que sigue habiendo un hombre dentro de la máquina.

23.00 horas La 1 TVE The Equalizer III

Dirección: Antoine Fuqua.

Reparto: Denzel Washington, Dakota Fanning, Eugenio Mastrandrea, David Denman y Gaia Scodellaro.

Sinopsis: Desde que renunció a su vida como asesino del gobierno, Robert McCall ha luchado para reconciliarse con las cosas horribles que ha hecho en el pasado, y encuentra su peculiar consuelo en hacer justicia en nombre de los oprimidos. Mientras se encuentra en su casa en el sur de Italia, descubre que sus nuevos amigos están bajo el control de los jefes del crimen local. A medida que los acontecimientos comienzan a complicarse, McCall entiende lo que tiene que hacer: convertirse en el protector de sus amigos, enfrentándose a la mafia.

22.45 horas La Sexta Sin escapatoria

Dirección: Mike Burns.

Reparto: Bruce Willis, Jaime King, Lauryn Kent, Kelly Greyson, Tyler Jon Olson, Michael Sirow, Megan Leonard, Kayla Eva y Oliver Trevena.

Sinopsis: Shannon sale de escapada por la montaña para esparcir las cenizas de su padre. Sin embargo, una vez allí, ve cómo una agente de policía mata a un traficante de drogas tras una discusión. La agente la persigue y pide refuerzos a su primo y a su tío, otros dos policías corruptos. Cuando la atrapan y están a punto de matarla, Jack, un agente de Cincinnati, aparece y consigue salvarla. Ahora, Jack y Shannon tienen que enfrentarse a la familia criminal y conseguir pruebas suficientes para poder incriminarlos.

22.45 horas Divinity Hasta que la ley nos separe

Dirección: Peter Howitt.

Reparto: Pierce Brosnan, Julianne Moore, Michael Sheen, Parker Posey, Frances Fisher, Nora Dunn, Heather Ann Nurnberg, Johnny Myers, Mike Doyle y Allan Houston.

Sinopsis: Audrey y Daniel son dos abogados matrimoniales, rivales y enemigos declarados. En una noche de borrachera se casan y se prometen amor eterno, lo que dificulta aún más su trabajo.

Temas

Disney

Netflix

Hollywood

Detroit