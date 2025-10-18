Qué películas ver hoy sábado en televisión: de un clasicazo de Steven Spielberg a un drama protagonizado por Miguel Herrán y Luis Tosar

Mario Lahoz Valencia Sábado, 18 de octubre 2025, 00:03 Comenta Compartir

El cine es una de las actividades preferidas por muchas personas para desconectar de la rutina del día a día. Durante unas horas, el séptimo arte es capaz de disipar todo lo que sucede a nuestro alrededor e imbuirnos en una historia que puede despertar un sinfin de emociones. No obstante, en los últimos tiempos, la asistencia de las salas de cine ha caído en picado. Cada vez es más habitual ver las salas medio vacias ya que mucha gente no encuentra el momento idoneo para acudir y prefiere disfrutar de las películas en la comodidad del hogar .

La aparición de las plataformas de streaming ha simplificado la manera de consumir el cine. En Netflix, HBO Max, Prime Video o Disney+ destaca una gran variedad de películas que puedes disfrutar desde el confort que otorga el salón de casa. Ahora bien, para ello hay que abonar una tarifa mensual que ronda los 15-20 euros en cada plataforma de streaming.

Aunque no todo el mundo puede permitirse este gasto fijo todos los meses. Lo cierto es que para disfrutar del buen cine no es necesario deesembolsar ninguna cantidad. Los canales de la televisión en abierto (TDT) siguen emitiendo grandes películas para el disfrute de sus espectadores cada día. De cara a este sábado 18 de octubre, estos son algunos de los títulos más destacados:

LA 2 22:05 horas A cambio de nada

Reparto: Miguel Herrán, Antonio Bachiller, Luis Tosar, María Miguel , Antonia Guzmán, Felipe Vélez

Sinopsis: Darío afronta un infierno en casa tras la separación de sus padres. Después de huir del hogar, su amigo del alma Luismi, un viejo delincuente con aires de triunfador llamado Caralimpia y una anciana que recoge muebles abandonados se convierten en su nueva familia.

Dirección: Daniel Guzmán, 2015

Cuatro 22.00 horas Instinto

Reparto: Anthony Hopkins, Cuba Gooding Jr., Donald Sutherland, Maura Tierney, George Dzundza, John Ashton.

Sinopsis: En la selva de Ruanda, Ethan Powel, un famoso científico, lo abandona todo y vive con los gorilas, quienes lo aceptan como uno más. Cuando su mundo es destruido por unos cazadores furtivos, Ethan decide asesinar a sus agresores.

Dirección: John Turteltaub, 1998

La 1 23.55 horas Secretos Compartidos

Reparto: Uma Thurman, Bryan Greenberg , Meryl Streep, Jon Abrahams , Adriana Biasi, David Younger

Sinopsis: Rafi, una directora de fotografía de 37 años recién divorciada, conoce a David, un pintor de 23 años. La doctora Lisa Metzger, la psiquiatra de Rafi, está intentando ayudarla a superar sus miedos pero pronto se da cuenta de que el nuevo amante de Rafi es su único hijo, David. David y Rafi deberán enfrentarse a una diferencia de edad de 14 años y a las demandas de la madre tradicional de David.

Dirección: Ben Younger, 2005

Trece 13.15 horas Pequeño gran guerrero

Reparto: Jackie Chan , Leehom Wang, Sung-jun Yoo, Peng Lin, Yuming Du, Jin Song

Sinopsis: Dos ejércitos se enfrentan en la antigua China y el único superviviente es un joven general de familia noble y un soldado mayor y pobre. El segundo decide llevar al primero a casa y pedir a cambio una recompensa. Pero no lo tendrán fácil: por el camino encuentran esclavistas, vagabundos y otros personajes decididos a impedir que culminen el viaje.

Dirección: Sheng Ding, 2010

Calle 13 15:30 horas La espada de los 47 ronin

Reparto: Anna Akana, Luna Fujimoto, Daniel Southworth, Mark Dacascos, Chikako Fukuyama. Mike Moh, Teresa Ting

Sinopsis: Hace varios siglos, los samuráis vencieron en una batalla contra las brujas, pero su guerra está lejos de concluir. Yurei, una antigua bruja cuyo antepasado fue asesinado por el legendario guerrero Kai, ha aparecido en la actual Budapest con el fin.

Director: Ron Yuan, 2022.

AXN Movies 22:00 horas E.T. el extraterrestre

Reparto: Dee Wallace, Henry Thomas , Peter Coyote, Robert MacNaughton, Drew Barrymore.

Sinopsis: Un alienígena queda abandonado en la Tierra y es encontrado por Elliot, un niño que lo esconde en su casa, ayudado por su hermana pequeña, y lo bautiza con el nombre de E.T. Mientras Elliot empieza a establecer una fuerte amistad con el extraterrestre, los científicos del gobierno lo buscan por toda la zona. Pero pronto E.T. echará de menos su hogar, e intentará contactar con sus congéneres para que acudan a recogerle.

Director: Steven Spielberg, 1982.

Be Mad 22:46 horas Salvaje

Reparto: Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Jimmi Simpson, Anne Leighton, Lucy Faus, Michael Papajohn..

Sinopsis: Una madre soltera, que tiene un mal día, queda atascada en el tráfico. Al ser hora punta, la mujer suena la bocina a otro conductor y ambos discuten. Minutos después, cuando por fin puede avanzar, se da cuenta de que el hombre la está siguiendo.

Director: Derrick Borte, 2020.

TRECE 22.05 Rompedientes

Reparto: Dwayne Johnson , Ashley Judd, Stephen Merchant, Ryan Sheckler, Julie Andrews.

Sinopsis: Derek Thompson es un popular jugador de 'hockey' sobre hielo conocido como Tooth Fairy (hada de los dientes) porque siempre hace saltar las muelas de los oponentes en los partidos. Cuando un día Derek rompe las esperanzas de un niño, el musculado deportista es condenado a servir como un hada de verdad, con alas incluidas, durante siete días.

Director: Michael Lembeck, 2010.

DARK 16:58 horas It: Capítulo 2

Reparto: Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, Bill Skarsgård, Isaiah Mustafa, Jay Ryan.

Sinopsis: Casi 30 años después de su primer encuentro con el terrorífico Pennywise, los miembros de El club de los perdedores han crecido y han logrado abandonar el pueblo de Derry, hasta que una llamada de teléfono les obliga a enfrentarse de nuevo a sus peores pesadillas.

Director: Andrés Muschietti, 2016.

Neox 22:00 horas Operación Fortune: El gran engaño

Reparto: Cary Elwes, Jason Statham, Josh Hartnett , Aubrey Plaza , Hugh Grant

