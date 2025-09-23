Qué películas ver hoy martes en televisión: de un gran éxito de Robert De Niro a una de acción de Liam Neeson

A. Pedroche Martes, 23 de septiembre 2025, 00:56 Comenta Compartir

En el cine podemos encontrar diferentes formas de expresión, de transmitir sentimientos como el amor o ideas. Es una disciplina artística que, mediante la imagen, hace que las personas se evadan y durante un par de horas no piensen en nada más. La experiencia más inmersiva la vivimos en las salas. Allí sucede gran parte de la magia. Por ello seguimos acudiendo para ver los últimos estrenos que ofrece la taquilla. Sin embargo, la manera en la que consumimos películas ha cambiado mucho en los últimos años. La tendencia indica que cada vez lo hacemos más desde casa. Y es normal. Las plataformas de streaming lo han cambiado todo.

Antes alquilábamos en el videoclub las cintas que queríamos ver. Era puntual durante la semana, pero generaba mucha ilusión. Ahora con Netflix, Prime Video, Disney+ o Filmin podemos encontrar una gran cantidad de contenidos a la carta para ver desde la comodidad del hogar. Esto ha hecho que cada vez consumamos más cine desde el sofá. Pero para tener acceso a estas plataformas hay que pagar una cuota mensual que ronda entre los 10 y 15 euros cada una.

Puesto que no todas las familias pueden permitírselo, muchos optan por seguir viendo películas mediante la televisión en abierto. Las cadenas programan cine en su parrilla para atraer audiencia. Es totalmente gratuito. Únicamente se necesita un televisor y tener acceso a la TDT. No es necesario pagar suscripciones ni servicios televisivos adicionales. Estas son algunas de las mejores películas que puedes ver en abierto este martes 23 de septiembre:

BeMad 13.30 horas Una historia del Bronx

Año: 1993

Dirección: Robert De Niro

Reparto: Robert De Niro, Chazz Palminteri, Lillo Brancato, Taral Hicks, Joe Pesci, Kathrine Narducci, Francis Capra, Alfred Sauchelli Jr., Clem Caserta

Sinopsis: Años 60. El gángster Sonny es el rey del barrio del Bronx, donde vive el pequeño Calogero. Un tiroteo, presenciado por el niño, es el punto de partida de una duradera relación entre el gángster y el pequeño. Lorenzo Anello, padre del chico y un honrado conductor de autobuses, desaprueba esta relación. A pesar de ello, el muchacho crece bajo la protección de los dos hombres, dividido entre su honradez natural y su fascinación por Sonny. Sin embargo, llegará un momento en el que Calogero no tendrá más remedio que tomar una decisión sobre el camino que debe seguir.

BeMad 20.40 horas La noche de los desaparecidos

Año: 2015

Dirección: Uli Edel

Reparto: Nicolas Cage, Sarah Wayne Callies, Veronica Ferres, Lyriq Bent, Lauren Beatty, Kalie Hunter, Jack Fulton, Stephen McHattie, Juan Carlos Velis, Susannah Hoffmann, Janet Lo

Sinopsis: Un profesor de literatura comprueba con estupor que su hijo de ocho años ha desaparecido durante la noche de Halloween, mientras pasean por una feria nocturna. Junto con su mujer emprenderá una búsqueda frenética del pequeño. Sin embargo, una serie de sucesos misteriosos, paranormales, obstaculizarán sus pasos.

FDF 22.55 horas Non Stop: sin escalas

Año: 2014

Dirección: Jaume Collet Serra

Reparto: Liam Neeson, Julianne Moore, Michelle Dockery, Scoot McNairy, Lupita Nyong'o, Anson Mount, Bar Paly, Corey Stoll, Nate Parker, Linus Roache, Quinn McColgan, Omar Metwally, Shea Whigham

Sinopsis: Bill Marks, un veterano agente del servicio aéreo de los Air Marshalls, pasa por una mala etapa: tiene problemas con la bebida, y últimamente se toma su trabajo como una rutinaria tarea de vigilante a bordo de un avión. Sin embargo, en un viaje de Nueva York a Londres recibe una serie de misteriosos mensajes de texto, en los que se le pide que inste al gobierno a hacer una transferencia de 150 millones de dólares a una cuenta secreta. En caso contrario, un pasajero morirá cada 20 minutos. Comienza así un juego del gato y el ratón a 40.000 pies de altura y con la vida de 200 pasajeros pendiente de un hilo.

Otras películas para ver hoy gratis

- 'Escrito bajo el sol'. TRECE.14.45 horas

- 'Los misterios de Murdoch: Bajo la cola del dragón' Paramount Network. 16.10 horas

- 'El descenso de la muerte'. TRECE. 16.45 horas

- 'Operación Awol-72'. Paramount Network. 22.00 horas

- 'Atrapado'. Paramount Network. 23.45 horas