Qué películas ver hoy lunes en televisión: del éxito con Luis Tosar donde Enric Auquer logró un Goya a un clásico de Ben Stiller Consulta los títulos más interesantes de este 29 de septiembre

J.Zarco Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:23 Comenta Compartir

Inicio de semana y este lunes la televisión tradicional ofrece distintas películas interesantes para disfrutar más allá de las plataformas de televisión tradicional. En un día en el que gran parte de España está en alerta por lluvias, una buena opción es permanecer en casa y ver desde el sofá una buena producción.

Y es que aquellos que no tengan Netflix, Amazon Prime Video o Disney, por ejemplo, pueden ver en La Sexta una película interesante como 'Quien a hierro mata, protagonizada por Luis Tosar y con un excelente Enric Auquer, que ganó un Goya como mejor actor revelación.

22:45 horas La Sexta Quien a hierro mata

Año: 2019

Dirección: Paco Plaza

Reparto: Luis Tosar, Enric Auquer, Xan Cejudo, Ismael Martínez, María Vázquez, Dani Currás, Luisa Mayol

Sinopsis: En un pueblo de la costa gallega vive Mario, un hombre ejemplar. En la residencia de ancianos en la que trabaja como enfermero todos le aprecian. Cuando el narcotraficante más conocido de la zona, Antonio Padín, recién salido de la cárcel, ingresa en la residencia, Mario trata de que Antonio se sienta como en casa. Ahora, los dos hijos de Padín, Kike y Toño, están al mando del negocio familiar. Pero un fallo en una operación llevará a Kike a la cárcel y les generará una gran deuda con un proveedor colombiano. Toño recurrirá al enfermero para convencer a su padre de que asuma la deuda. Pero Mario tiene sus propios planes.

22:44 horas BeMad La ciudad perdida

Año: 2016

Dirección: James Gray

Reparto: Charlie Hunnam, Sienna Miller, Tom Holland, Robert Pattinson, Angus MacFadyen

Sinopsis: Principios del siglo XX. El explorador británico Percy Fawcett (Charlie Hunman), militar de carrera, es enviado a la selva amazónica para que delimite la frontera entre Brasil y Bolivia, ayudando así al Gobierno británico a preservar sus intereses en el negocio del caucho. En calidad de cartógrafo, Fawcett emprende un largo y peligroso viaje en el que se adentrará en territorios inexplorados de la jungla del Amazonas, acompañado por un grupo de hombres de confianza. Guiado por la obsesiva convicción de que las historias que había oído acerca de una ciudad antigua construida de oro, a la que dará el nombre de ciudad Z, eran ciertas, Fawcett tratará de hacer uno de los descubrimientos más importantes de la historia, esperando tener éxito allí donde tantos otros habían fracasado.

22:00 horas Veo7 El juego del asesino

Año: 2019

Dirección:David Raymond Klein

Reparto: Henry Cavill, Alexandra Daddario, Ben Kingsley, Stanley Tucci, Nathan Fillion.

Sinopsis: La policía detiene a un psicópata al que se le relaciona con múltiples raptos y asesinatos de mujeres, pero su captura será solo el principio de una cuenta atrás en busca de sus víctimas.

18:37 horas BeMad La leyenda del zorro

Año: 2005

Dirección:Martin Campbell

Reparto: Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones, Rufus Sewell, Nick Chinlund, Pedro Armendáriz Jr.

Sinopsis: Tras ayudar con su espada a que California se convierta en el estado número 31 de la Unión, el Zorro (Antonio Banderas) debe cumplir la promesa que le hizo a su mujer Elena (Catherine Zeta-Jones): abandonar su identidad secreta y llevar una vida normal como Alejandro de la Vega.

14:14 horas FDF Noche en el museo: El secreto del faraón

Año: 2014

Dirección: Shawn Levy

Reparto: Ben Stiller, Robin Williams, Owen Wilson, Steve Coogan, Ricky Gervais.

Sinopsis: En esta tercera entrega de 'Noche en el museo', el guarda del museo Larry Daley, interpretado de nuevo por Ben Stiller, emprenderá una aventura épica para evitar que la magia desaparezca para siempre.

Temas

Luis Tosar