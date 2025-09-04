Qué películas ver hoy jueves en televisión: de un taquillazo de Robert DeNiro a una de acción con Arón Piper y María Pedraza

La oferta para este 4 de septiembre incluye una cinta de Tom Hanks que tuvo 6 nominaciones en los Oscar

A. Pedroche Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:24 Comenta Compartir

El cine es el séptimo arte. Una manera en la que el ser humano busca reflejar ideas, sentimientos, experiencias o preocupaciones y que todo esto, al mismo tiempo, atraviese la pantalla y llegue al espectador. Por otro lado, también es una afición a la que millones de personas le dedican tiempo y dinero. Acuden a las salas con la intención de ver los últimos estrenos de la taquilla. También ven películas desde casa gracias a las plataformas de streaming.

En Netflix, Prime Video, Max, Dinsey+ o Filmin encuentran una gran variedad de contenidos a la carta para ver en la comodidad del hogar. El coste promedio de cada una de estas plataformas es de 15 euros (dependiendo del servicio). Es un gasto que no es para nada asumible en miles de hogares de nuestro país.

Lejos de la visión de que ver cine es caro, es posible disfrutar de películas totalmente gratis mediante la televisión en abierto. Los canales de la TDT programan largometrajes en su parrilla para atraer audiencia. Por ejemplo, de cara a este jueves 4 de septiembre los espectadores podrán disfrutar de 'Sierra prohibida' un western de Marlon Brando, 'La canción del marinero' que es una joya del cine finlandés o 'La posesión de Mary', todo un thriller de terror.

Estas son algunas de las películas más destacadas para ver hoy:

La 1 22.35 horas El correo

Año: 2024

Dirección: Daniel Calparsoro

Reparto: Arón Piper, María Pedraza, Luis Tosar, Laura Sepul, Nourdin Batán, José Manuel Poga, Luis Zahera

Sinopsis: Año 2002. Iván es un ambicioso chaval de Vallecas al que su barrio le queda pequeño. Desde su puesto de aparcacoches en un lujoso club de golf de la capital, pronto dará su primer gran paso: convertirse en correo belga para una organización internacional dedicada al blanqueo de dinero. Iván empezará a transportar maletines rumbo a Bruselas y Ginebra. Pero Iván no puede dejar de mirar hacia lo más alto. El dinero negro de verdad fluye en la Costa del Sol. Empresarios de la construcción, políticos corruptos, banqueros, deportistas, la mafia china... Iván quiere su parte del pastel.

La Sexta 22.45 horas El golpe del siglo

Año: 2015

Dirección: Scott Mann

Reparto: Robert De Niro, Jeffrey Dean Morgan, Gina Carano, Dave Bautista, Kate Bosworth, Summer Altice, Morris Chestnut, Mark-Paul Gosselaar, D.B. Sweeney, Alyssa Julya Smith, Tyler Jon Olson

Sinopsis: Un padre no tiene los medios para pagar el tratamiento médico de su hija. Como último recurso, se asocia con un codicioso compañero de trabajo para robar un casino. Cuando las cosas van mal, se ven obligados a secuestrar un autobús de la ciudad.

Captain Phillips

Año: 2013

Dirección: Paul Greengrass

Reparto: Tom Hanks, Catherine Keener, John Magaro, Max Martini, Michael Chernus, David Warshofsky, Chris Mulkey, Corey Johnson, Barkhad Abdi, Nasir Jama, Barkhad Abdirahman, Faysal Ahmed

Sinopsis: Año 2009, en el cuerno de África. En aguas internacionales a 145 millas de la costa de Somalia, el buque carguero «Maersk Alabama», al mando del capitán de la marina mercante estadounidense Richard Phillips, fue abordado y retenido por piratas somalíes, siendo el primer barco norteamericano secuestrado en los últimos doscientos años.

Otras películas para ver hoy gratis en televisión

- 'Trampa para un forajido'. La 2. 11.15 horas

- 'Cazador a sueldo'. TRECE. 14.45 horas

- 'Sierra prohibida'. TRECE. 20.15 horas

- 'La posesión de Mary'. BeMad. 21.05 horas

- 'La canción del marinero'. La 2. 22.00 horas

- 'Cinco Forajidos'. Paramount Network. 23.55 horas

Temas

Western