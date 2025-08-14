Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Uana de las escenas de la cinta drigida por Woody Allen. LP

Qué películas ver hoy jueves en televisión: de un taquillazo de Leonardo DiCaprio a una aclamada comedia romántica

Cine ·

La programación para este 14 de agosto también incluye una cinta basada en una popular novela

A. Pedroche

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:53

El cine no es únicamente una disciplina artística. También es toda una industria de entretenimiento. A lo largo de un año invertimos decenas o cientos de horas en ver películas. Es parte de nuestra cultura popular. Como espectadores seguimos acudiendo a las salas para ver los últimos estrenos. Sin embargo, cada vez es más común que veamos películas desde casa. Esta tendencia comenzó a expandirse con la llegada de los videoclubs en la década de los 80. Ahora con las plataformas de streaming todo ha cambiado.

En Netflix, Prime Video, Max, Disney+ o Filmin puedes encontrar una gran cantidad de títulos para ver a la carta desde la comodidad del hogar. Todos los géneros, directos y actores de renombre, películas galardonadas...A cambio hay que pagar una suscripción mensual en cada plataforma. El precio ronda entre 15 o 30 euros dependiendo de los servicios. Es un gran dispendio que no todos pueden permitirse.

En la televisión en abierto se siguen emitiendo películas que podemos ver de manera totalmente gratuita. Los canales usan el cine como una manera de atraer audiencia. De hecho, suelen anunciar qué películas van a dar en su parrilla durante los próximos días. Este jueves, 14 de agosto, quien lo desee podrá ver grandes obras de directores como Woody Allen o Martin Scorsese. Estos son algunos de los mejores títulos para ver hoy en televisión:

  1. BeMad 10.30 horas

    El aviador

Año: 2004

Dirección: Martin Scorsese

Reparto: Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Kate Beckinsale, Willem Dafoe, John C. Reilly, Alec Baldwin, Alan Alda, Ian Holm, Jude Law, Gwen Stefani, Matt Ross, Danny Huston, Brent Spiner, Adam Scott, Kelli Garner, Frances Conroy, Stanley DeSantis, Edward Herrmann, Kenneth Welsh

Sinopsis: Biografía del polifacético Howard Hughes, un hombre que con el poco dinero que heredó de su padre se trasladó a Hollywood, donde amasó un gran fortuna. Fue uno de los productores más destacados del cine americano durante las décadas de los treinta y los cuarenta. Lanzó al estrellato a actrices como Jean Harlow y llegó a ser dueño de la RKO Radio Pictures. Pero Hughes, además de productor, fue un gran industrial y comerciante que desempeñó un importante papel por sus innovaciones en el mundo de la aviación.

  1. BeMad 13.31 horas

    Midnight in Paris

Año: 2011

Dirección: Woody Allen

Reparto: Rachel McAdams, Marion Cotillard, Owen Wilson, Kathy Bates, Adrien Brody, Michael Sheen, Tom Hiddleston, Léa Seydoux, Alison Pill, Carla Bruni, Mimi Kennedy, Kurt Fuller, Corey Stoll, Yves Heck, Sonia Rolland, Marcial Di Fonzo Bo, Gad Elmaleh, David Lowe

Sinopsis: Un escritor norteamericano algo bohemio llega con su prometida Inez y los padres de ésta a París. Mientras vaga por las calles soñando con los felices años 20, cae bajo una especie de hechizo que hace que, a medianoche, en algún lugar del barrio Latino, se vea transportado a otro universo donde va a conocer a personajes que jamás imaginaría iba a conocer.

  1. Paramount Network 22.00 horas

    Siete hermanas

Año: 2017

Dirección: Tommy Wirkola

Reparto: Noomi Rapace, Glenn Close, Willem Dafoe, Marwan Kenzari, Christian Rubeck, Pål Sverre Hagen, Clara Read, Tomiwa Edun, Cassie Clare, Cameron Jack, Kirsty Averton, Lucy Pearson, Nadiv Molcho, Elijah Ungvary, Geir Vegar Hoel

Sinopsis: En un futuro distópico en el que la sobrepoblación y la hambruna han obligado al gobierno a implantar una política de un único hijo, siete hermanas, cada una con el nombre de un día de la semana, luchan por sobrevivir y pasar inadvertidas haciéndose pasar por una sola persona cuando salen a la calle: Karen Settman. Pero un día una de ellas, Lunes, desaparece sin dejar rastro. Las otras hermanas intentarán encontrarla

Otras películas para ver hoy

- 'Desafío en la ciudad muerta'. La 2. 10.25 horas

- 'Remember'. La 2. 22.00 horas

- 'Ni una palabra'. BeMad. 22.13 horas

- 'El hotel de los líos. García y García 2'. La 1. 22.25 horas

- 'Oso vicioso'. FDF. 22.55 horas

