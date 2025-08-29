La película que llevó a la fama a Verónica Echegui se emite este viernes en televisión Consulta la oferta de filmes en abierto para este 29 de agosto

Verónica Echegui, en la presentación de 'yo soy la Juani'.

El mundo de la cultura se ha visto sacudido por la inesperada muerte de Verónica Echegui a los 42 años de edad. La actriz, ganadora de un Goya, saltó a la fama por su papel protagonista en 'Yo soy la Juani'. El filme de Bigas Luna se emite este viernes 29 de agosto en La 2, en el espacio 'Historia de nuestro cine'. RTVE ha modificado su programación para rendir homenaje a la artista.

La película española es una de las producciones que se emiten este viernes en televisión:

1 La 2 22.30 horas Yo soy la Juani

Año: 2006

Director: Bigas Luna

Reparto: Verónica Echegui, Dani Martín, Laya Martí, Gorka Lasaosa, José Chaves

Sinopsis: Juani tiene problemas en su casa y discute también constantemente con su novio. De repente, Juani explota y decide dejarle y hacer todo lo que no ha hecho mientras ha estado perdiendo el tiempo con él. Harta de conformarse, lo que ella quiere es ir adelante y triunfar en esta vida..

2 Antena 3 22.10 horas El favor

Año: 2023

Directora: Juana Macías

Reparto: Inma Cuesta, Diego Martín , Sara Sálamo, Alfonso Bassave, Betsy Túrnez

Sinopsis: Los Gallardo lamentan la muerte de su amada Tata. Su voluntad, enterrarla en el panteón familiar, desencadena un caos al revelar secretos. La venganza de Amparito saca a la luz verdades perturbadoras.

3 Trece 22.15 horas Tambores lejanos

Año: 1951

Directora: Raoul Walsh

Reparto: Gary Cooper, Mari Aldon, Richard Webb , Ray Teal, Arthur Hunnicutt, Robert Barrat

Sinopsis: En 1840, en la Península de Florida, el capitán Quincy Wyatt, un intrépido explorador del ejército, sigue la pista a unos contrabandistas de armas que están vendiendo rifles a los indios seminolas.

Otras películas para ver hoy gratis en la TDT:

- 'El poder de la fuerza', a las 16.40 horas en Trece.

- 'El vengador sin piedad', a las 18.25 horas en Trece.

- 'El jardín del diablo', a las 20.40 horas en Trece.

- 'Orígenes secretos', a las 23.57 horas en La 2.