Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Verónica Echegui, en la presentación de 'yo soy la Juani'. Álvaro Cabrera

La película que llevó a la fama a Verónica Echegui se emite este viernes en televisión

Consulta la oferta de filmes en abierto para este 29 de agosto

María Gardó

María Gardó

Valencia

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:58

El mundo de la cultura se ha visto sacudido por la inesperada muerte de Verónica Echegui a los 42 años de edad. La actriz, ganadora de un Goya, saltó a la fama por su papel protagonista en 'Yo soy la Juani'. El filme de Bigas Luna se emite este viernes 29 de agosto en La 2, en el espacio 'Historia de nuestro cine'. RTVE ha modificado su programación para rendir homenaje a la artista.

La película española es una de las producciones que se emiten este viernes en televisión:

  1. 1

    La 2 22.30 horas

    Yo soy la Juani

Año: 2006

Director: Bigas Luna

Reparto: Verónica Echegui, Dani Martín, Laya Martí, Gorka Lasaosa, José Chaves

Sinopsis: Juani tiene problemas en su casa y discute también constantemente con su novio. De repente, Juani explota y decide dejarle y hacer todo lo que no ha hecho mientras ha estado perdiendo el tiempo con él. Harta de conformarse, lo que ella quiere es ir adelante y triunfar en esta vida..

  1. 2

    Antena 3 22.10 horas

    El favor

Año: 2023

Directora: Juana Macías

Reparto: Inma Cuesta, Diego Martín , Sara Sálamo, Alfonso Bassave, Betsy Túrnez

Sinopsis: Los Gallardo lamentan la muerte de su amada Tata. Su voluntad, enterrarla en el panteón familiar, desencadena un caos al revelar secretos. La venganza de Amparito saca a la luz verdades perturbadoras.

  1. 3

    Trece 22.15 horas

    Tambores lejanos

Año: 1951

Directora: Raoul Walsh

Reparto: Gary Cooper, Mari Aldon, Richard Webb , Ray Teal, Arthur Hunnicutt, Robert Barrat

Sinopsis: En 1840, en la Península de Florida, el capitán Quincy Wyatt, un intrépido explorador del ejército, sigue la pista a unos contrabandistas de armas que están vendiendo rifles a los indios seminolas.

Otras películas para ver hoy gratis en la TDT:

- 'El poder de la fuerza', a las 16.40 horas en Trece.

- 'El vengador sin piedad', a las 18.25 horas en Trece.

- 'El jardín del diablo', a las 20.40 horas en Trece.

- 'Orígenes secretos', a las 23.57 horas en La 2.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El lehendakari llama al presidente andaluz y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes
  2. 2 Fallece uno de los hermanos Ferrández en una explosión en su pirotecnia de Redován
  3. 3 Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión colapsa el by-pass y deja ocho heridos
  4. 4 Muere el joven atrincherado en Agost tras 35 horas de infructuosa negociación
  5. 5

    El dragón azul se hace más fuerte en las playas valencianas
  6. 6

    La fiesta ochentera más chic que ha congregado a diez mil personas
  7. 7 Aemet anuncia un cambio radical del tiempo para este fin de semana en la Comunitat
  8. 8 Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión colapsa el by-pass y deja ocho heridos
  9. 9 Herida grave una joven al caer de un tercer piso en el centro de Valencia
  10. 10 El cardiólogo José Abellán sobre el consumo diario de ciertas tazas de café al día: «No entiendo como algo acalórico, una sustancia química, nos sienta tan bien»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La película que llevó a la fama a Verónica Echegui se emite este viernes en televisión

La película que llevó a la fama a Verónica Echegui se emite este viernes en televisión