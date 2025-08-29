La película que llevó a la fama a Verónica Echegui se emite este viernes en televisión
Consulta la oferta de filmes en abierto para este 29 de agosto
Viernes, 29 de agosto 2025, 00:58
El mundo de la cultura se ha visto sacudido por la inesperada muerte de Verónica Echegui a los 42 años de edad. La actriz, ganadora de un Goya, saltó a la fama por su papel protagonista en 'Yo soy la Juani'. El filme de Bigas Luna se emite este viernes 29 de agosto en La 2, en el espacio 'Historia de nuestro cine'. RTVE ha modificado su programación para rendir homenaje a la artista.
La película española es una de las producciones que se emiten este viernes en televisión:
1La 2 22.30 horas
Yo soy la Juani
Año: 2006
Director: Bigas Luna
Reparto: Verónica Echegui, Dani Martín, Laya Martí, Gorka Lasaosa, José Chaves
Sinopsis: Juani tiene problemas en su casa y discute también constantemente con su novio. De repente, Juani explota y decide dejarle y hacer todo lo que no ha hecho mientras ha estado perdiendo el tiempo con él. Harta de conformarse, lo que ella quiere es ir adelante y triunfar en esta vida..
2Antena 3 22.10 horas
El favor
Año: 2023
Directora: Juana Macías
Reparto: Inma Cuesta, Diego Martín , Sara Sálamo, Alfonso Bassave, Betsy Túrnez
Sinopsis: Los Gallardo lamentan la muerte de su amada Tata. Su voluntad, enterrarla en el panteón familiar, desencadena un caos al revelar secretos. La venganza de Amparito saca a la luz verdades perturbadoras.
3Trece 22.15 horas
Tambores lejanos
Año: 1951
Directora: Raoul Walsh
Reparto: Gary Cooper, Mari Aldon, Richard Webb , Ray Teal, Arthur Hunnicutt, Robert Barrat
Sinopsis: En 1840, en la Península de Florida, el capitán Quincy Wyatt, un intrépido explorador del ejército, sigue la pista a unos contrabandistas de armas que están vendiendo rifles a los indios seminolas.
Otras películas para ver hoy gratis en la TDT:
- 'El poder de la fuerza', a las 16.40 horas en Trece.
- 'El vengador sin piedad', a las 18.25 horas en Trece.
- 'El jardín del diablo', a las 20.40 horas en Trece.
- 'Orígenes secretos', a las 23.57 horas en La 2.
