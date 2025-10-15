Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Brad Pitt y Claire Forlani durante una escena de la película '¿Conoces a Joe Black?'. L.P

Una película icónica de Brad Pitt y una comedia española con Paco León y Carmen Machi se emiten hoy gratis en televisión

Programación TV ·

Los títulos para ver en abierto este miércoles, 15 de octubre

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:00

Comenta

Los canales de la televisión generalista ofrecen para este miércoles, 15 de octubre, una gran variedad de películas para todos los gustos. Por ejemplo, desde una icónica cinta de Brad Pitt junto a Anthony Hopkins y Claire Forlani) que reflexiona sobre la vida y la muerte a una comedia española protagonizada por Paco León y Carmen Machi.

Entre la oferta de este miércoles, destacan las siguientes películas:

  1. 1

    Be Mad 15.30h

    ¿Conoces a Joe Black?

Año: 1998

Dirección: Martin Brest.

Reparto: Brad Pitt, Anthony Hopkins, Claire Forlani, Jake Weber, Marcia Gay Harden, Jeffrey Tambor, David S. Howard, Lois Kelly-Miller, Jahnni St. John y Richard Clarke.

Sinopsis: William Parrish es un poderoso y meticuloso magnate cuya vida se ve alterada por la llegada de un enigmático joven llamado Joe Black, de quien su hija se enamora.

  1. 2

    La Sexta 22.45h

    La Tribu

Año: 2018

Dirección: Fernando Colomo.

Reparto: Paco León, Carmen Machi, Maribel del Pino, María José Sarrate, Arlette Torres, Maite Sandoval, Marisol Aznar, Luis Bermejo, Artur Busquets y Manuel Huedo.

Sinopsis: Virginia, limpiadora de profesión y streetdancer vocacional, recupera al hijo que dio en adopción, Fidel, un ejecutivo que lo ha perdido todo, incluida la memoria. Madre e hijo, junto al grupo de baile que forman las compañeras de Virginia, Las Mamis, descubren que, a pesar de venir de mundos muy diferentes, ambos llevan el ritmo en la sangre.

  1. 3

    Be Mad 20.45h

    Operación U.N.C.L.E

Año: 2015

Dirección: Guy Ritchie.

Reparto: Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander, Elizabeth Debicki, Hugh Grant, Jared Harris, Luca Calvani, Christopher Sciueref, Graham Curry y Vivien Bridson.

Sinopsis: Situada con el telón de fondo del auge de la Guerra Fría, la historia se centra en dos agentes secretos, el agente de la CIA Napoleon Solo y el agente de la KGB Illya Kuryakin. Obligados a apartar sus diferencias, largamente arraigadas, ambos se unen para formar un equipo que va a llevar a cabo una misión conjunta para poner fin a una misteriosa organización criminal internacional, que pretende desestabilizar el frágil equilibrio de poder resultante de la proliferación de armas y tecnología nuclear. La única pista que tienen es la hija de un científico alemán desaparecido, que es la clave para infiltrarse en la organización criminal, encontrar al científico y evitar una catástrofe mundial.

  1. 4

    FDF 22.55h

    Kingsman: El círculo de oro

Año: 2017

Dirección: Matthew Vaughn.

Reparto: Taron Egerton, Edward Holcroft, Gordon Alexander, Mark Strong, Hanna Alström, Calvin Demba, Thomas Turgoose, Tobi Bakare, Julianne Moore y Keith Allen.

Sinopsis: Los agentes de Kingsman se enfrentan a un nuevo reto. Cuando su cuartel general es destruido y el mundo está en peligro, sus andanzas les llevan al descubrimiento de una organización de espionaje aliada en Estados Unidos llamada Statesman. En una nueva aventura que pone a prueba la fuerza y el ingenio de sus agentes hasta el último extremo, ambas organizaciones secretas de élite aúnan sus esfuerzos para derrotar a un implacable enemigo común, con el fin de salvar al mundo, algo que está convirtiéndose en una especie de hábito para Eggsy.

Te puede interesar

