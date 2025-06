Patricia Conde: su polémica con Hacienda, la salida voluntaria de 'Masterchef' y por qué está condecorada por el Gobierno de Italia

Mario Lahoz Valencia Miércoles, 18 de junio 2025, 19:15 Comenta Compartir

'El Hormiguero' continúa su semana con la presencia de una mujer que regresa al programa tras su primera visita hace ya una década. Patricia Conde vuelve al plató de Antena 3 para presentar su nueva aventura televisiva, será una de las concursantes de la próxima edición de 'El Desafío'

La presentadora y humorista contará a Pablo Motos y su audiencia cómo afronta esta nueva aventura, qué le atrajo del formato y cuáles son sus expectativas ante los exigentes desafíos a los que se enfrentará.

💥 Hoy recibimos a la presentadora y actriz Patricia Conde. Charlaremos sobre su participación en la nueva temporada de @eldesafioa3 y sobre sus próximos proyectos profesionales #PatriciaCondeEH pic.twitter.com/y5KX6dRi07 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 18, 2025

Nacida en Valladolid y con 45 años de edad, Patricia Conde comenzó su carrera como modelo, pero pronto dio el salto a la televisión, donde ha destacado por su naturalidad y su sentido del humor. Ha participado como presentadora, actriz y colaboradora en numerosos formatos televisivos.

En los últimos años, ha cambiado el rol y ha participado en varios concursos como 'Masterchef Celebrity'. Su paso fue muy polémico tras rendirse de manera voluntaria en la semifinal. Según explicó en sus redes, sus motivos tenían que ver con el trato recibido: «Cuando me gritan o no me tratan bien, no lo sé gestionar».

En 2017, su nombre apareció en la lista de morosos que publica Hacienda, con una deuda superior al millón de euros. Aunque se defendió públicamente a través de Instagram alegando que «pago mis impuestos y en cantidades astronómicas desde que era una niña», es un estigma que la acompaña desde entonces. Finalmente, en junio de 2024, logró salir de la lista al liquidar su deuda.

En cuanto a su vida personal, Conde es muy discreta. Actualmente no se le conoce ninguna relacion sentimental. Tiene un hijo, Lucas, concebido durante su matrimonio con el empresario mallorquín Carlos Seguí. La pareja se divorció en 2014.

Patricia está muy conectada con Italia. Ha vivido muchas experiencias en el país transalpino, tanto laborales como profesionales. Esta afición por Italia le llevó a hacer buenas migas con el anterior embajador, Stefano Sannino.

Gracias a su contribución y promoción de las relaciones de amistad y colaboración entre Italia y España y la difusión de su cultura por el mundo, fue condecorada como 'Cavaliere de la Orden de la Stella d'Italia', una de las máximas distinciones que otorga el Gobierno del país.