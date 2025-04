¿Qué le pasa a Miguel Bosé?

Mario Lahoz Valencia Jueves, 10 de abril 2025, 19:09 | Actualizado 19:35h. Comenta Compartir

Miguel Bosé regresa a España para presentar su nueva gira llamada 'Importante Tour', que empezó en febrero en México. Con estos conciertos, Bosé celebra su longeva trayectoria a la vanguardia del pop e interpretará una extensa lista de grandes éxitos. Hasta el momento, hay once fechas confirmadas entre las que se encuentra Valencia. El artista actuará este 16 de julio en el Estadi Ciutat de Valencia.

El artista vuelve a subirse a los escenarios después de ocho años. Bosé se vió obligado a parar tras padecer un problema que afectaba a su voz hasta el punto de sufrir una afonía total. En una visita a 'El Hormiguero', el artista reveló la causa de dicha pérdida. Tras someterse a una operación de espalda por culpa de un accidente de tráfico sufrido en 1999, el médico encargado de la operación descubrió que su problema en la voz venía derivado de una sinusitis latente causada por un implante que tenía en una muela.

Durante mucho tiempo el artista pensó que su pérdida de voz se debía a un problema emocional que, como consecuencia, le creó una disfonía psicógena, la incapacidad de hablar por una severa afonía que va y viene. Además, Bosé reveló hace unos años que tiene sinestesia, una condición que se caracteriza por la unión de sensaciones de diferentes sentidos. Por ejemplo, la capacidad de 'ver' sonidos y 'escuchar' colores.

Es importante recordar que la sinestesia no es una enfermedad, no se 'sufre' ni se 'padece', es una cualidad poco común que tienen algunas personas para percibir el mundo. Las personas que viven con esta caracteristica suelen descubrir que la tienen cuando se dan cuenta de que su entorno vive otras formas de percibir la realidad de su día a día. Esta experiencia no es idéntica en todos los casos, se han determinado más de 80 tipos diferentes de sinestesia.

Las más conocidas son sinestesia grafema-color, que consiste en ver de algún color los símbolos, letras y números; la cromestesia, que es la capacidad de escuchar melodías al ver algunos colores; la sinestesia tacto-emoción, en la que se puede percibir de forma física un sonido y la auditivo-gustativa, en la que se pueden saborear con la lengua los sonidos. Además, también existe la sinestesia música-color, que se conoce como audición coloreada o sinestesia musical.

Otros artistas que convivieron con ella son los cantantes Billie Elish, Stevie Wonder, Lady Gaga; el poeta Charles Baudelaire o los pintores Vincent Van Gogh y Kandinsky.