Pablo Motos cuenta a Mamen Mendizábal lo que piensa de la casa de Isabel Preysler: «Yo he estado y...»

'El Hormiguero' ha emitido este martes un nuevo programa que ha contado con Mamen Mendizábal como invitada. La periodista ha acudido al programa que presenta Pablo Motos para hablar de la nueva temporada de 'Anatomía D', programa que próximamente se estrena en el prime time de La Sexta. El espacio, que combina entrevistas con los protagonistas de las historias, imágenes de archivo inéditas y detalladas reconstrucciones, reconstruye momentos de la historia de España.

«Qué de cosas dio tiempo a pesar ayer, además de comprar pilas y encender velas», ha dicho nada más arrancar el programa Pablo Motos haciendo referencia al apagón histórico que tuvo lugar este lunes 28 de abril y que dejó sin luz a España.

«¿Tenías preparado un kit contra el apagón?», le ha preguntado nada más sentarse Pablo Motos a Mamen Mendizábal. «Pues no, mira que todos nos reíamos y mira ahora», le ha respondido ella.

A continuación, Motos y Mendizábal han hablado sobre el nuevo programa de la periodista en La Sexta, y ambos han recordado casos tan populares en España, y que se podrán ver en el espacio, como el intento de asesinato de Mainat, la corrida solo para mujeres de Jesulín de Ubrique o cuando Marta Sánchez pasó Nochebuena y Navidad rodeada de militares, en 1990, enviada por el Gobierno de España al Golfo Pérsico. Tampoco se ha olvidado del día que mataron a Miguel Bosé de SIDA. «A Bosé llevaban matándolo 10 años. Somos de una generación en la que cuando salió el SIDA no sabíamos lo que era, nadie tenía nada claro. Lo único que teníamos claro era que o eras heroinómano o eras homosexual. Eso estigmatizó a estas dos poblaciones. (...) Acusar a Miguel de tener SIDA era acusarle de todo eso», ha comenzado Mendizábal.

«Se dijo la hora, dónde había muerto, las fuentes informativas que respaldaban esa información... Cuando tú matas a alguien en la radio, luego no le puedes resucitar... Hasta que la gente no le vio en un programa de Mercedes Milá no se creyeron que estuviera vivo», ha continuado.

Por último, la comunicadora cree que este «seguimiento» hacia el cantante es lo que ha provocado su comportamiento de los últimos años: «Esto también explica algunas cosas, solo en parte, de cómo es Miguel Bosé en la actualidad... De su rechazo a los medios, no digo que justifique, pero sí explica».

La casa de Isabel Preysler

En otro momento de la entrevista, Mendizábal también ha recordado el enfrentamiento de Miguel Boyer y José María Ruiz-Mateos, dueño de Rumasa, que centrará otro de los capítulos de su nuevo programa. La periodista ha contado a Motos todos los momentos en los que Ruiz-Mateos quiso molestar a la Boyer e Isabel Preysler, pareja por aquel entonces. Mendizábal le ha preguntado a Motos si se acordaba de 'Villameona', el nombre con el que se apodó la casa de la socialité. «Sí, yo he estado y no es para tanto», ha comenzado diciendo el presentador. «¿Y cuántos baños tiene?», ha preguntado la comunicadora a continuación.

«No lo sé, tampoco le he preguntado a Isabel que me dejara que lo contase. Salió publicado pero no he recorrido toda la casa. Sí que es verdad que cuando meé dije 'uy este es uno de los baños de...», ha reconocido Pablo Motos, momento en el que Mendizábal ha recordado que ese sobrenombre a la vivienda se lo puso Alfonso Ussía en uno de sus artículos. «Le puso 'Villameona' por la cantidad de cuartos de baño que tenía. Daba igual que la casa fuera ostentosa. Ella venía de la socialité pero Miguel Boyer había sido ministro socialista y estaba marcado. Fue un escándalo. Él fue muy odiado», ha explicado la presentadora.