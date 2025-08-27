Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Euromillones de este martes deja un nuevo millonario en la ciudad española preferida por los amantes del surf y las playas
Logo Patrocinio
Documental 'Mientras podamos preguntar' Filmin

Periodistas

Para testar este estado de desafección y constatar el pesimismo de la profesión, Filmin estrena el 8 de septiembre 'Mientras podamos preguntar', un documental con entrevistas a algunos de los periodistas más relevantes de nuestro país

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:04

Puedes enamorarte del elefante, pero no puedes seguir informando del circo», aleccionaba Lou Grant a la corresponsal política del 'Los Angeles Tribune' tras haber ocultado ... su relación amorosa con un candidato, de quien cubre su campaña. La CBS estrenó 'Lou Grant' en 1977 al calor del Watergate, que había despertado la curiosidad por lo que ocurría en las redacciones. Sin embargo, la serie no llegó a España hasta 1980, en plena Transición y con los kioscos desbordantes de periódicos y revistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un aviso amarillo por chubascos muy fuertes, probable granizo grande y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2 Muere Manolo de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  3. 3 Las 20 estrellas que cantarán a Nino Bravo en el estreno del Roig Arena: de Bisbal a Pitingo
  4. 4 Edwards Lifescience busca a una veintena de trabajadores sin experiencia para su planta de Moncada
  5. 5 La autopsia descarta el homicidio en la muerte del subinspector de la Policía Nacional
  6. 6 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  7. 7

    El alcalde de Cheste declara como investigado por un presunto delito de prevaricación
  8. 8 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  9. 9 Aemet activa un aviso naranja por chubascos muy fuertes, probable granizo grande y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  10. 10

    Una estación a punto de perder el Norte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Periodistas

Periodistas