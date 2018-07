OT planea una versión VIP

¿Se imagina un concurso televisivo en el que participen cantantes que antaño triunfaron? Puede estar más cerca de lo que parece. Popularmente, a falta de conocer el nombre real del proyecto, podría ser entendido como un OT VIP y el objetivo del mismo sería que antiguas estrellas musicales puedan «recuperar fama y carrera», según ha puntualizado Tonet Rubira, director de Gestmusic, la productora de Operación Triunfo.

Un usuario de Twitter le preguntaba a Rubira por una posible adaptación de OT al formato VIP y Rubira contestó «Muy pronto, estamos en ello!». Ahí empezó el revuelo en redes sociales. No faltaron quinielas de ex estrellas de la música que podrían participar en un talent musical VIP: «Manel Navarro, Raul (Sueño su boca), David Civera, Raquel de Rosario (Sueño Morfeo), Merche, Gusanito, Andy y Lucas, King Africa...», apuntaba un usuario. Aunque no faltaron detractores de un proyecto aún desconocido.

Espero que sea ironía porque OT perdería su esencia y pasaría a ser un programa más como los que ya hay — de todo un poco (@JustinSpainn) 11 de julio de 2018

Tal fue el 'boom' generado con la respuesta de Rubira, que el propio director de Gestmusic quiso puntualizar y dar a conocer un poco más del proyecto: «Ante el revuelo... no será un OT VIP, pero si un talent para recuperar fama y carrera».

