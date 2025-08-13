La obra maestra con una de las escenas más icónicas del cine que se emite este miércoles en televisión

Consulta la oferta cinematográfica en la TDT para este 13 de agosto

'Casablanca' es, sin duda, una obra maestra del cine. Y no importa cuánto la veamos, siempre nos sigue sorprendiendo. El largometraje, que se estrenó en 1942, sigue conquistando a diferentes generaciones, que caen rendidos a la gran historia de amor imposible de Humphrey Bogat, Ingrid Bergman (Rick Blaine e Isla Lund).

Además, la célebre película de Michael Curtiz, quien ganó su único Oscar como director por esta película, cuenta con una de las escenas más icónicas de la historia del séptimo arte y está repleta de citas inolvidables. ¿Quién no ha dicho, alguna vez, aquello de «Tócala otra vez, Sam» o «Siempre nos quedará París»?

Pero además de este clásico de todos los tiempos, la TDT programa también otras ofertas. Estas son algunas de las películas que se emiten en televisión este miércoles, 13 de agosto:

Be Mad 19.15 horas 'Casablanca'

Año: 1942 (drama)

Dirección: Michael Curtiz

Reparto: Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid, Claude Rains, Conrad Veidt, Sydney Greenstreet, Peter Lorre, S.Z. Sakall, Madeleine Lebeau y Dooley Wilson.

Sinopsis: Segunda Guerra Mundial, Casablanca, una ciudad de fácil acceso pero casi imposible de abandonar, especialmente para quienes figuran en la lista de los hombres más perseguidos por los nazis. El principal objetivo de los invasores es el líder checo y héroe de la resistencia Victor Laszlo, cuya única esperanza es Rick Blaine, el propietario del Rick's Cafe, un hombre que no arriesga su vida por nadie, excepto por Ilsa. Ambos encarnan a unos antiguos amantes que vuelven a unirse brevemente en el caos de la guerra. Cuando Ilsa se ofrece a cambio de un visado que consiga sacar a Lazslo del país, Rick debe elegir entre su propia felicidad o el idealismo y las numerosas vidas que podrían salvarse.

Antena 3 22.50 horas El test

Año: 2021 (comedia)

Dirección: Dani de la Orden

Reparto: Alberto San Juan, Miren Ibarguren, Blanca Suárez, Carlos Santos y Antonio Resines.

Sinopsis: Héctor y Paula, un matrimonio con serios problemas económicos serán puestos a prueba por Toni, su amigo rico de la universidad; pero primero deben ponerse de acuerdo sobre su elección: : 100.000 euros ahora o un millón dentro de diez años. Héctor quiere 100.000 euros para intentar renovar su bar poco rentable y convertirlo en negocio de éxito, pero Paula prefiere esperar diez años. Lo que empieza como un mero juego y una suposición, pronto irá revelando las verdaderas personalidades y los pensamientos más profundos de los protagonistas.

Telecinco 23.00 horas Desaparecida sin rastro

Año: 2022 (suspense)

Dirección: Brian Goodman

Reparto: Gerard Butler, Jaimie Alexander, Russell Hornsby, Ethan Embry, Michael Irby y Cindy Hogan.

Sinopsis: Will Spann lleva en coche a su mujer, Lisa, a casa de sus padres. Más tarde, ella desaparece misteriosamente sin dejar rastro durante una parada en una gasolinera. Finalmente, Will decide ponerse en contacto con la policía local.

Otras películas para ver hoy gratis en la TDT:

- 'El legado de Bourne', en FDF, a las 22.55 horas.

- 'Bienvenidos al norte', en Be Mad, a las 22.30 horas.

- 'El juego del ahorcado', en Paramount, a las 22.00 horas.

- 'Un golpe con estilo', en Be Mad, a las 20.55 horas.

- 'Cash', en Squirrel, a las 20.24 horas.

- 'Niágara', en Be Mad, a las 17.45 horas.

- 'Vértigo (De entre los muertos)', en Be Mad, a las 15.30 horas.

